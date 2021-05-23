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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف الحل الأمثل لعلاج نقص الأكسجين عند إصابتك بكورونا

تمارين التنفس
تمارين التنفس

الأكسجين الطبي، دواء أساسي في علاج كوفيد -19، وذلك لأنه من المعروف أن العدوى تخفض مستويات الأكسجين في الجسم عن طريق التأثير على الخلايا الرئوية وتعطيل وظائفها مما يتسبب في ضيق التنفس باعتباره أكثر الأعراض شيوعًا. 

 

ومع دخول العالم في الموجة الثالثة من جائحة COVID-19، تتزايد الأعراض المتعلقة بصعوبات التنفس جنبًا إلى جنب مع الطلب على الأكسجين الطبي أو التكميلي.

 

وفي مثل هذه الأوقات، يعد الأكسجين الطبي طريقة علاجية منقذة للحياة لأنه يساعد في توفير أنقى أشكال الأكسجين المفلترة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة مما يضمن مستويات كافية من الأكسجين في دمائهم.

 

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ونظرًا لأن الإمداد بالأكسجين الإضافي غير قادر على تلبية الطلب المتزايد لحالات COVID-19 المتزايدة يوميًا، يتم تنفيذ علاجات بديلة أخرى لتحسين وظائف الرئة وتقليل الأعراض. 

 

وتمرين حبس النفس من بين العلاجات البديلة الأكثر فعالية لزيادة سعة الرئة وتقليل الالتهاب في الرئتين وتقليل المضاعفات المرتبطة بتلف الرئة بسبب COVID-19، وفي هذا الصدد أكد العلماء على أهمية تمرين حبس النفس لتقليل الحاجة إلى الأكسجين لدى المرضى وخفض معدل الوفيات بسبب الإصابة. 

المصدر boldsky

 

COVID-19 الأكسجين علاج نقص الأكسجين تمارين التنفس اخبار الصحة

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