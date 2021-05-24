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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخلق شرايين مرورية جديدة.. محافظ الجيزة يناقش مخططات تطوير عدد من المحاور

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

عقد اللواء أحمد راشد،  محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعا لاستعراض مخططات تطوير عدد من المحاور المرورية الهامة بالمحافظة، ووضع الرؤية الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق والمحاور؛ بحضور اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وممثلي المكاتب الاستشارية المختصة. 


وأكد محافظ الجيزة، أنه بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فإنه جارٍ وضع رؤية شاملة لمواجهة الاختناقات المرورية بالعديد من البؤر الساخنة بالمحافظة لإنشاء محاور حركة تساهم فى إحداث سيولة مرورية ولمواجهة التوسعات العمرانية والربط مع المدن الجديدة التى تنفذها الدولة. 


وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مخطط تطوير محور عمرو بن العاص الواقع بنطاق حى الهرم والذى سيصل طوله الكلى إلى 4 كم لما له من أهمية مرورية حيوية حيث سيساهم المحور المرورى فى الربط بين الطريق الدائري الشمالي بالطريق الدائري الجنوبي في اتجاه المنيب، بما يهدف إلى التخفيف على المواطنين في هذه المنطقة التي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة. 


وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحور سيكون شريانا مروريا جديدا يضاف إلى سلسلة المحاور المرورية الجارى تنفيذها، والتى تعكس رؤية الدولة نحو تطوير محاور الحركة خاصة بالمناطق التى تعانى من الكثافات المرورية ولم تمسسها يد التطوير منذ عشرات السنوات وذلك بالتواكب مع أعمال تطوير محور محمد أنور السادات – ترسا سابقا- كمحور طولى داعم لشارعي الهرم وفيصل والذى سيتم استغلاله حال الإغلاق المؤقت لشارع الهرم خلال فترة تنفيذ مشروع مترو الأنفاق ولتيسير الربط ونقل الحركة التبادلية من وإلى محور الفريق كمال عامر- الزمر سابقاً الذى قارب على الانتهاء.


وكلف المحافظ خلال الاجتماع  بإعداد دراسات تفصيلية متكاملة عن مشروع محور عمرو بن العاص وكافة المعوقات التى تواجه التنفيذ لوضع الحلول العملية لها لما للمحور من أهمية مرورية. 


حضر اللقاء هند عبد الحليم، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، وممثلو المكاتب الاستشارية ورؤساء أحياء بولاق الدكرور وشمال الجيزة.

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