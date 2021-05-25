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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من سيخلف روحانى.. 7 مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية بـ إيران

7 مرشحين يتنافسون
7 مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية بـ إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء أن مجلس صيانة الدستور أعلن موافقته على خوض 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر المقبل.

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، إنه تمت الموافقة على "7 مرشحين فقط" من بين 590 مرشحا من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. لكن كدخدائي لم يذكر أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم.

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ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد مصادقة المجلس وهم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.

وتشير قائمة المرشحين تشير إلى المصادقة على شخصيتين إصلاحيتين هما همتي ومهر علي زادة، بينما المرشحين الخمسة المتبقين هم من التيار المحافظ.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية في طهران رسمياً عن الأسماء.

مجلس صيانة الدستور ايران الانتخابات الرئاسية طهران روحاني

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