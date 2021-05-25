عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1980 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بكفر الشيخ

رفع القمامة في كفر
رفع القمامة في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.
 

تحرير 72 محضرا وضبط 30 شيشة في كفر الشيخ.. صور

«جنايات كفر الشيخ» تعاقب قاتلي «طفل إبشان» بالإعدام شنقًا


وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخالفات التي تم رفعها، اليوم الثلاثاء، 1980طن بـ 14 مركز ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 370 طن، وببرج البرلس 40 طن، وبسيدي سالم 145 طن، بسيدي غازي 35 طن، و ببلطيم 100 طن، وبالرياض 100 طن، و بالحامول 150 طن، و بمصيف بلطيم 30 طن، وبقلين 110 طن، وببيلا 165 طن، و بدسوق 380 طن، وبفوة 180 طن، وبمطوبس 150 طن، وبمسير 25 طن "، بإجمالي 1980 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

IMG-20210525-WA0023
IMG-20210525-WA0023
IMG-20210525-WA0022
IMG-20210525-WA0022
IMG-20210525-WA0020
IMG-20210525-WA0020
IMG-20210525-WA0019
IMG-20210525-WA0019
IMG-20210525-WA0018
IMG-20210525-WA0018
IMG-20210525-WA0021
IMG-20210525-WA0021
IMG-20210525-WA0017
IMG-20210525-WA0017
IMG-20210525-WA0016
IMG-20210525-WA0016
منظومة النظافة الشوارع المخلفات قمامة حملات نظافة جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين

موضوعات متعلقة

تحرير 72 محضرا وضبط 30 شيشة في كفر الشيخ.. صور

«جنايات كفر الشيخ» تعاقب قاتلي «طفل إبشان» بالإعدام شنقًا

مبادرة تمكين خريجي التعليم الفني لسوق العمل تستهدف 500 مستفيد في كفر الشيخ

حياة كريمة.. توصيل مياه شرب نقية لـ 162 منزلاً في كفر الشيخ

نائب محافظ كفر الشيخ يسلم شعلة أولمبياد الطفل المصري.. صور

توريد 168 ألفًا و 718 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

الكشف على 996 مواطناً خلال قافلة طبية في كفر الشيخ.. صور

تحرير 59 محضراً لمخالفي قرارات «الوزراء» في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

شاهد.. محافظ الغربية يباشر إلقاء 4 ملايين زريعة سمك في قناة طنطا الملاحية

ضعف المياه بمنطقة الزمالك بالكامل| تفاصيل وأسباب

برلماني: إقامة مشروعات صغيرة فى القطاع الزراعى يحقق الأمن الغذائي والقومي لمصر

خلفا لـ ريجيكامب .. مدرب عالمي على أعتاب الأهلي السعودي

الحكومة تخطر مجلس النواب بسحب 8 مشروعات قوانين من البرلمان

رئيس الوزراء: الدولة تُشجع القطاع الخاص باعتباره شريكًا مهمًا في مسيرة النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن فيروس كورونا

3 ملايين جنيه غرامة حال تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة.. أبرز تعديلات القانون الجديد

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

بعد رحيل والدتها بيومين.. وفاة شقيقة نانسي صلاح

شاهد.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس المحتلة

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

رسميا.. الكاف يطبق الفار فى نهائى السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة البركان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ