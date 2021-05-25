رفع 1980 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخالفات التي تم رفعها، اليوم الثلاثاء، 1980طن بـ 14 مركز ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 370 طن، وببرج البرلس 40 طن، وبسيدي سالم 145 طن، بسيدي غازي 35 طن، و ببلطيم 100 طن، وبالرياض 100 طن، و بالحامول 150 طن، و بمصيف بلطيم 30 طن، وبقلين 110 طن، وببيلا 165 طن، و بدسوق 380 طن، وبفوة 180 طن، وبمطوبس 150 طن، وبمسير 25 طن "، بإجمالي 1980 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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