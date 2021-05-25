صحة الشرقية تطعم العاملين وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا

تفقد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الفرق المتحركة والمتواجدة بالمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق، لمتابعة تطعيم العاملين واعضاء هيئة التدريس بالمدرسة بلقاح كورونا، أثناء أداء إمتحانات أخر العام الدراسي.

وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة للعاملين والمدرسين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم وعلي أبناءنا الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للعاملين والمدرسين بعد التطعيم.

وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وعلي جانب اخر فقد تمكن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من ضبط مزرعة دواجن بعزبة الباشا بقرية تل حوين بمركز الزقازيق يقوم صاحبها باستخدامها في إنتاج وتصنيع مواد غذائية بالمخالفة ودون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها.

كان واتس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستقبل شكوي تفيد بقيام صاحب مزرعة دواجن بتغيير نشاطها واستخدامها في إنتاج وتصنيع مواد غذائية من ( عسل أسود – عسل نحل – زيت الزيتون ) دون الحصول علي التراخيص الصحية والبيئية مخالفاً بذلك الترخيص الممنوح له ليتوجه المحافظ للمزرعة لمعاينتها والتأكد من صحة الشكوى .

وفور التأكد من صحة ما جاء بالشكوى أمر محافظ الشرقية باستدعاء ممثلي مديريتي التموين والصحة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ورئيس مركز الزقازيق ورئيس الوحدة المحلية بشيبة للمزرعة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المزرعة والتحفظ على ما بها من مواد غذائية خام ومصنعه وتحرير المحاضر اللازمة بذلك واتخاذ اللازم قانوناً.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي تهاون عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة المواطنين ، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شدد المحافظ على مديري مديريات ( التموين – الصحة – الطب البيطري ) باستمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لمراجعة التراخيص الممنوحة لها ولضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم إستغلال المواطنين.