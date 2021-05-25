حلو الفلتر دا .. ياسمين عبد العزيز تشارك متابعيها بفيديو لها | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز؛ فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام.

وعلقت ياسمين عبد العزيز قائلة “ حلو الفلتر دة ”.



يذكر أن ياسمين عبد العزيز، سخرت من أنباء انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، والتى أنتشرت في الساعات الأخيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام تعقيبا على ماحدث، قائلة: "معقولة".

واعتقد الجمهور أن ياسمين عبد العزيز أنفصلت عن الفنان أحمد العوضي بعد منشور للأخير قال فيه: "أنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش ندالة أو قلة أصل ده منتهى القوة"، ففسر البعض المنشور بالإنفصال