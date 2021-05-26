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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الهندية: أكثر من 27 مليون إصابة و4 آلاف وفاة يوميا بكورونا

الهند تكسر حاجز ال
الهند تكسر حاجز ال 27 مليونًا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند حاجز 27 مليونا اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت الإصابات اليومية إلى 208921 خلال24 ساعة الماضية.


واوضحت الوزارة أن عدد الوفيات زاد بواقع 4157 خلال 24 ساعة الماضية.


وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد 27.16 مليون بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 311888 .

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وفى سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة الهندية من فيروس كورونا "كوفيد-19" تنتشر في عشرات البلدان بجميع أنحاء العالم.

وأظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أن السلالة الهندية من فيروس كورونا تم تسجيلها رسميا في 53 إقليما على الأقل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وتلقت الصحة العالمية، معلومات، من مصادر غير رسمية، تفيد بأن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المنتشرة في الهند والمعروفة باسم "B.1.617"، انتشرت في 7 مناطق جديدة أخرى على الأقل؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 60.


وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صنفت المنظمة الدولية، السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا "مثيرة للقلق"، خاصة بسبب قدرتها على التفشي بشكل أكبر.

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