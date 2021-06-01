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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هواتف Huawei P50 من هواوي

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هواتف Huawei P50

كشفت تسريبات موعد الإطلاق المحتمل وعدد من مواصفات سلسلة هواتف Huawei P50 الرائدة من شركة  هواوي الصينية، والتي تأجل الإعلان عنها أكثر من مرة وذلك بسبب النقص الذي تشهده شركات الهواتف الذكية من نقص في أشباه الموصلات علاوة على العقوبات المفروضة عليها من قبل الحكومة الأمريكية.

 

وبحسب موقع Tech Radar فإن من المتوقع بشكل كبير أن يتم إطلاق هواتف Huawei P50 من شركة هواوي غدا 2 يونيو، حيث أطلقت هواوي عدة إعلانات تشويقية في الفترة الأخيرة، والتي حمل أغلبها تاريخ 2 يونيو علي الهواتف. 

 

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 ومن الأسباب التي تدعم إحتمالية إطلاق هواتف Huawei P50 غدا هي أن شركة هواوي أعلنت رسميا من أيام أنها ستطلق نظام تشغيلها في  HarmonyOS  في 2 يونيو. 


وستكون هواتف Huawei P50 من هواوي عبارة عن 3 هواتف هى :  P50 و P50 Pro و +P50 Pro ، وستأتى بشاشات منحنية من الجانبين بقياسات مختلفة ونماذج مختلفة مقاومة للمياه ، مع ثقب فى أعلى الشاشة ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طول يبلغ 159 مم وعرض 73 مم ، ومعدل التحديث 120 هرتز.

 

وستعمل هواتف Huawei P50 بمعالجات من نوع Kirin 9000، مع سعتين للذاكرة التخزينية هما 256 و 521 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت.

 

وستأتي هواتف  Huawei P50من هواوي، مع تصميم لإعدادات الكاميرا الخلفية، علي شكل مصمفوفة داخل حلقات مرئية كبيرة، حيث تأتي ثلاث كاميرات في الدائرة العلوية، وواحدة في الحلقة السفلية التي من المفترض أن تضم مستشعر الكاميرا الرئيسي. 
 

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