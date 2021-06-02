مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 1.5% خلال الشهر الماضي

كشف التقرير الشهري البورصة المصرية، عن انخفاض مؤشر «EGX30» المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنحو 1.59% إلى 10.309 نقطة.



بينما ارتفع مؤشر «EGX70 EWI» بنحو 10.65% مغلقًا عند 2.278 نقطة.. كما زاد مؤشر «s&p» بنحو 0.55% ليسجل 1680 نقطة.



وارتفع مؤشر «EGX30 capped» بنحو 0.54% مغلقًا عند 12773 نقطة، فيما سجل «EGX100 EWI» صعودا بنحو 8.13% مغلقًا عند 3.215 نقطة.



واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 1.116 مليار جنيه، لتستحوذ على 17.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة.



كما اتجه العرب نحو البيع بقيمة 150.5 مليون جنيه ليستحوذوا على 8.4% من إجمالى التعاملات، كما استحوذ المصريون على 74.5% من التعاملات.