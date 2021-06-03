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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحكومة التونسي يستقبل الوزير الأول الفرنسي

رئيس الحكومة التونسي
رئيس الحكومة التونسي يستقبل الوزير الأول الفرنسي

استقبل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بمطار تونس قرطاج الدولي، أمس الأربعاء، الوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس، الذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى تونس تستمر يومين.


وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية، أن كاستاكس يرافقه في هذه الزيارة وفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية.


وأشار البيان إلى أن الوزير الأول الفرنسي سيشارك، خلال الزيارة، في أعمال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي تلتئم كل عامين وتعتبر أحد أهم المواعيد الاقتصادية التي تجمع كبار المسؤولين ووفود رفيعة المستوى بين البلدين، كما سيحضر رفقة رئيس الحكومة توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة في عدد من المجالات.


وسيشارك في اللقاء الاقتصادي حول الرقمنة الذي ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور عدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية.


كما سيجري الوزير الأول الفرنسي لقاءات ومباحثات حول واقع وآفاق التعاون المشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية

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