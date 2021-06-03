مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم خالد الصاوي في دورته الـ 37

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن تكريم الفنان خالد الصاوي في الدورة 37 المقرر انعقادها في الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل، عن مجمل أعماله الفنية وثراء تاريخه الفني.

قال الأمير أباظة رئيس المهرجان إنه تجمعه صداقة وطيدة مع الفنان خالد الصاوي منذ أيام دراستهما في المعهد العالي للنقد الفني عام 1986، وهو من النجوم الذين يملكون موهبة منذ بداية مشواره الفني بل ويتطور أكثر وأكثر حتى استطاع أن يكون فنانا شاملا قادرا على تقديم كل الأدوار سواء التراجيدي أو الكوميدي أو الرومانسي أو الجاد أو الطيب أو الشرير، فكل عام يطل علينا من خلال السينما والتلفزيون بأدوار تجعلنا نثق فيه، كما نحرص على تقديم كتاب يتناول مسيرته الفنية للكاتبة ناهد صلاح سيتم توزيعه أثناء الدورة.

بينما أعرب خالد الصاوي عن سعادته بتكريمه في مهرجان عريق مثل الإسكندرية السينمائي، مؤكدا أن التكريم دائما ما يحمل طابعا خاصا بالنسبة لأي فنان، ويكون أكبر دليل على أنه يسير في الطريق الصحيح من ناحية جودة الأعمال التي يقدمها، بالإضافة إلى عشقي لمحافظة الإسكندرية التي تحتوي على العديد من المعالم الأثرية التاريخية المهمة.

وأوضح الصاوي أنه قرر عرض فيلمه "للإيجار" للمخرج إسلام بلال أثناء دورة المهرجان والذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، بالإضافة إلى أفلام أخرى سيختارها للعرض لم يقررها بعد، مشيرا إلى أن هناك أعمالا كثيرة يعتز بها ويتمنى عرضها لأن كل فيلم قدمه على مدار مشواره الفني له ذكريات معه.