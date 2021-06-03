عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم خالد الصاوي في دورته الـ 37

خالد الصاوي
خالد الصاوي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن تكريم الفنان خالد الصاوي في الدورة 37 المقرر انعقادها في الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل، عن مجمل أعماله الفنية وثراء تاريخه الفني.

قال الأمير أباظة رئيس المهرجان إنه تجمعه صداقة وطيدة مع الفنان خالد الصاوي منذ أيام دراستهما في المعهد العالي للنقد الفني عام 1986، وهو من النجوم الذين يملكون موهبة منذ بداية مشواره الفني بل ويتطور أكثر وأكثر حتى استطاع أن يكون فنانا شاملا قادرا على تقديم كل الأدوار سواء التراجيدي أو الكوميدي أو الرومانسي أو الجاد أو الطيب أو الشرير، فكل عام يطل علينا من خلال السينما والتلفزيون بأدوار تجعلنا نثق فيه، كما نحرص على تقديم كتاب يتناول مسيرته الفنية للكاتبة ناهد صلاح سيتم توزيعه أثناء الدورة.

بينما أعرب خالد الصاوي عن سعادته بتكريمه في مهرجان عريق مثل الإسكندرية السينمائي، مؤكدا أن التكريم دائما ما يحمل طابعا خاصا بالنسبة لأي فنان، ويكون أكبر دليل على أنه يسير في الطريق الصحيح من ناحية جودة الأعمال التي يقدمها، بالإضافة إلى عشقي لمحافظة الإسكندرية التي تحتوي على العديد من المعالم الأثرية التاريخية المهمة.

3000 جنيه إيرادات فيلم للإيجار لـ خالد الصاوى.. أمس

أحمد فهمى يشارك صورة له مع خالد الصاوي .. ويعلق: علشان ترجع لمتنا من تاني لازم ناخد لقاح فيروس كورونا

وأوضح الصاوي أنه قرر عرض فيلمه "للإيجار" للمخرج إسلام بلال أثناء دورة المهرجان والذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، بالإضافة إلى أفلام أخرى سيختارها للعرض لم يقررها بعد، مشيرا إلى أن هناك أعمالا كثيرة يعتز بها ويتمنى عرضها لأن كل فيلم قدمه على مدار مشواره الفني له ذكريات معه.

مهرجان الإسكندرية السينمائي الناقد الأمير أباظة خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي رئيس المهرجان

موضوعات متعلقة

حظر تجول للمخرج أمير رمسيس يشارك في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي بالصين

بحذّرك ..عمرو مصطفى يفتح النار على محمد رمضان بعد"فيديو التحفظ على الأموال"

كريمة منصور تكشف لـ صدى البلد كواليس عملها مع محمد فراج في مسلسل لعبة نيوتن

زحمة الأيام لنجوم التسعينيات.. لمسة وفاء وتوثيق لتاريخ صناع الموسيقى

تعرف على تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز

خاص| وائل الفشني: شعرت أن تجسيد شخصية عبده الحامولي بـ"ألمظ وسي عبده" كبير عليّ

كريمة منصور لـ صدى البلد: قلقت من شخصية والدة الشيخ مؤنس بـ لعبة نيوتن.. ولم ألتحق بالعمل من البداية

حمادة هلال يستعد لطرح أغنية جديدة مع المخرج محمد القاضي

ترشيحاتنا

شيكابالا يعد جماهير الزمالك: سنقاتل لآخر لحظة للتتويج ببطولة الدوري

حريق يلتهم حافلة مدرسية.. وسائق شجاع ينقذ 15 طفلا

وفقا لأحكام قضائية.. البنك التجاري الدولي يؤكد إبلاغ أي عميل يحجز على حساباته

بعد مرور 7 سنوات على حكم السيسي .. الضربات الاستباقية كلمه السر في القضاء على الإرهاب

أسباب جديدة تؤدي إلى حظرك من استخدام واتساب

بالأسعار .. أرخص 5 سيارات في الكويت لـ موديلات 2021|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس أطلق شارة البدء .. الداخلية تقدم خدمات اليكترونية للمواطنين عبر الانترنت

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

7 سنوات في حكم الرئيس السيسي..أقسام الشرطة في ثوب جديد يليق بالمواطنين

شيكابالا: بكيت بسبب موقف الأهلي تجاهي.. والجونة أفسد الاحتفال بفريق السلة

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

بحذّرك ..عمرو مصطفى يفتح النار على محمد رمضان بعد"فيديو التحفظ على الأموال"

اتجاه فى الكاف لتغيير حكم إياب نصف نهائى إفريقيا بين الأهلي والترجي

تعرف على موعد أسعار البنزين الجديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

مجدى بدران : الفطر الأسود غير معد و نادر جدا

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابع

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ