وزيرا البيئة والسياحة يطلقان غدا حملة "حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر"

تطلق غدا السبت وزارة البيئة حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والسيدة راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وعدد من قيادات الوزارتين.



وسيتم إطلاق الحملة بالمركز البيئي الثقافى التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط فى إطار احتفالات مصر بيوم البيئة العالمى واستمرارا لحملة "ايكو ايجيبت" للسياحة البيئية.