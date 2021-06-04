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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة الدواء السعودية: 4 لقاحات كورونا معتمدة للقادمين واثنين للمقيمين

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت هيئة الغذاء والدواء فى السعودية، إن اللقاحات المعتمدة للقادمين إلى المملكة أربعة فقط حتى الآن، أما اللقاحات المعتمدة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فهما لقاحان فقط، حتى الآن، وفقا لـ صحيفة عاجل.

وذكرت هيئة الغذاء والدواء فى السعودية عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «اللقاحات المعتمدة للقادمين إلى المملكة هي أربع لقاحات: استرازينيكا - فايزر - جونسون آند جونسون موديرنا».

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وتابعت هيئة الغذاء والدواء «أما اللقاحات التي تقدمها وزارة الصحة داخل المملكة فهي اللقاحات التي يتم اعتمادها من الهيئة العامة للغذاء والدواء وهي حتى الآن لقاحان: فايزر وأسترازينيكا».

جاء ذلك ردا على استفسار مواطن: هل من أخبار عن اعتماد السعودية لقاح سينوفارم؟.

هيئة الغذاء والدواء فى السعودية السعودية اللقاحات المعتمدة أسترازينيكا جونسون آند جونسون موديرنا

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