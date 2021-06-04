إصابة 11 عامل في انقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 11 عامل، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، منذ قليل، اثر انقلاب سيارة نقل علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، و تم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل عمال علي الطريق الصحراوي الكيلو 100 اتجاه اسكندرية بنطاق وادي النطرون.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 11 عامل اثر إنقلاب سيارة نقل مع نفسها، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.