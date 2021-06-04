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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 11 عامل في انقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أصيب 11 عامل، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، منذ قليل، اثر انقلاب سيارة نقل علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، و تم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

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وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل عمال علي الطريق الصحراوي الكيلو 100  اتجاه اسكندرية  بنطاق وادي النطرون.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 11 عامل اثر إنقلاب سيارة نقل مع نفسها، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

حوادث البحيرة امن البحيرة حادث انقلاب سيارة الطريق الصحراوي وادي النطرون اخبار الحوادث البحيرة

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