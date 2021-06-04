فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

تقدم القطاع السياحي الخاص بطلب تأجيل سداد نسبة الـ 1% من صافي الدخل الخاصة بالمساهمة التكافلية " ضريبة كورونا "؛ لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

ووافق رئيس الوزراء على الطلب، لتخفيف الأعباء عن قطاع السياحة، الأكثر تضررًا اقتصاديا نتيجة جائحة كورونا .

قانون المساهمة التكافلية

وبدأ تطبيق قانون المساهمة التكافلية من يوليو 2020، ويستمر 12 شهرا، باستقطاع 1% شهريا من صافي الدخل، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش.

ويطبق القانون على 12 جهة، تتمثل في الجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالقطاع الخاص، والعاملين بالبنوك، وموظفي الوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات ذات الموازنات المستقلة، والجهات والأجهزة الخاضعة للموازنة العامة، والعاملين بقوانين أو لوائح خاصة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها.