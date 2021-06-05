بإطلالة جذابة.. ياسمين رئيس تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهرت ياسمين بأطلالة جذابة بفستان برتقالي ، و علقت قائلة :Old #shoot from #2019

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي : قمر ، تجنني ، احلي ياسمين .

وحققت أغنية حبيبتى افتحي شباكك أنا جيت للمطرب حسن شاكوش وياسمين رئيس نجاحا كبيرا ، واحتلت التريند رقم ١ على موقع اليوتيوب، بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية.

وتخطت أغنية حبيبتى افتحى شباكك أنا جيت، أكثر من 9 مليون و700 ألف مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: "حبيبتي .. افتحي شباكك أنا جيت .. انا واقف تحت البيت ..مش هعمل زيطة وسيط ..وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه .. مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه .. مش هحلك".

"بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل ألف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلك .. وبقولك وحشاني .. انتي النص التاني .. وبقيتي بالنسبالي .. ام عيالي".

"حبيبتي افتحي شباكك انا جيت" كلمات محمد غباشي و مصطفي الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو.