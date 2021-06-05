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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية وغير تقليدية.. طريقة عمل سلطة أفوكادو بالبيض

سلطة أفوكادو بالبيض
سلطة أفوكادو بالبيض

سلطة أفوكادو بالبيض من الأطباق الصحية والمفيدة نظرا لمكوناتها فهي تتمتع بقيمة غذائية عالية، لذا يعرض الشيف شربيني مقدم برنامج “الشيف”، طريقة عمل سلطة أفوكادو بالبيض بأسهل الخطوات.

 

 

مقادير سلطة أفوكادو بالبيض


بيض  مسلوق

طماطم  مقطعة إلى مكعبات

خس مفروم 

أفوكادو  مقطع إلى مكعبات

عصير ليمون 

زيت زيتون 

ملح 

مستردة 

زبادي 


طريقة تحضير سلطة أفوكادو بالبيض


- في وعاء يوضع الخس، الطماطم، عصير الليمون الحامض، الزيت الزيتون والخردل

- تقلب المكونات حتى تتداخل ثم يضاف الأفوكادو والبيض وتتبل بالملح

- تقدم سلطة الأفوكادو

 

الشيف شربينى برنامج الشيف عصير الليمون بيض مسلوق أخبار المطبخ

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