استشاري مخ وأعصاب يكشف أعراض خطيرة تدل على الإصابة بـ كورونا

قال الدكتور محمد الباهى استشاري المخ والأعصاب، إن فيروس كورونا أصبح أكثر وضوحا من حيث تأثيره على الجهاز العصبي على الرغم من كونه فيروس يصيب الجهاز التنفسي بصفه رئيسية .



أضاف استشاري المخ و الأعصاب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من أكثر وأشيع أعراض الإصابة بفيروس كورونا تكون متمثلة في آلام بالجسم قد تكون مصاحبة بآلام بالظهر و هناك أيضا حالات تكون مصاحبة بصداع شديد و بالطبع غالبا ما تكون هذه الأعراض مصاحبه لارتفاع الحرارة و الأعراض الصدرية.



وأوضح أن العرض الذي يعتبر مميز جدا لفيروس كورونا و أصبح معروف على نطاق واسع هو فقدان حاسة الشم أو التذوق أو كليهما ويمثل ما سبق معظم الحالات.



وأكد محمد الباهى أن هناك أعراض أخطر و لكنها نادرة الحدوث قد تتمثل في :

-زيادة التجلط بالدم مما قد يؤدي إلى حدوث جلطات مخية و أعراضها مثل شلل نصفي أو اضطراب بالوعي

-خدر و تنميل بالأطراف يعقبه ضعف حركي رباعي ناتج عن التهاب بالأعصاب (معروفة في طب الأعصاب باسم متلازمة جيان بارى)

-التهاب شوكي (التهاب بالمخ) يؤدي إلي اضطراب بالوعي و أحيانا تشنجات

-اعتلال دماغي ثانوي و هي تتمثل في توهان و اضطراب بالوعي

- متلازمة ما بعد كورونا وتكون عبارة عن تكسير بالجسم مع نقص في المجهود مع تنميل بالأطراف و كسل و تعب مع أقل مجهود ..

