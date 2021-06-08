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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. روبوتات الحرم.. كيف استعدت السعودية لـ موسم الحج؟

صدى البلد

أعلنت السعودية إقامة موسم الحج لهذا العام بشروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا تضمن الحفاظ على صحة الحجاج وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة وعملت على الإرتقاء بمستوى الخدمات.


موسم الحج
وطورت الوزارة نموذج العمرة الآمنة، مرتكزة على التقنية الحديثة ورقمنة الإجراءات لضمان خدمة مميزة لضيوف الرحمن مع إجراءات وقائية عالية المستوى، عبر العديد من الخيارات والحلول التي وفرتها الوزارة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

التعقيم بذكاء 


موسم الحج والعمرة


وقدمت وزارة الحج، موسم الحج والعمرة خدمة النقل الآمن عبر تجهيز وتهيئة 4 مواقع لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى الحرم المكي من خلال أكثر من 120 ألف رحلة تشغيلية عبر 2500 حافلة.

ولمزيد من التفاصيل حول كيف استعدت السعودية لـ موسم الحج؟ شاهد الفيديو جراف التالي.


 

موسم الحج موسم الحج والعمرة الحج والعمرة فيروس كورونا السعودية

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