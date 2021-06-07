لأول مرة.. سمية الخشاب تكشف أسرار صلحها مع ريم البارودى وتعاونها مع أحمد سعد في "موسي" |حوار

كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن كواليس صورتها مع النجم محمد رمضان والمطرب أحمد سعد في مسلسل "موسى"، وعن كواليس صلحها مع الفنانة ريم البارودى .

وقالت “الخشاب”، في حوارها مع صدى البلد: " محمد رمضان تحدث معي وسألني عن رأيي في أن يغني أحمد سعد أغنية داخل أحداث المسلسل، ورحبت للغاية لأنه صوت قوي ولابد أن نزيل الخلافات الشخصية جانبا حتى نخدم العمل".

وحول ما تردد عن وجود خلافات مع النجم محمد رمضان قالت سميى الخشاب :" لم تحدث مشاكل بيني وبين محمد رمضان فهو نجم كبير وكل ماتردد كان شائعات ليس له اي أساس من الصحة ".

وأضافت: " كنت أقابل تلك الشائعات بعدم الرد ، وأعتقد أن الرد جاء بطريقة لطيفة من محمد رمضان عندما نشر صورة تجمعه بي وكتب عليها ملبن مصر".

وعن كواليس إطلاق لقب "ملبن مصر " عليها قالت :" في أحد مشاهد مسلسل موسي ؛ قال لي محمد رمضان هو في ملبن بيتكسر.. ومن هنا جاء اللقب ".

وأضافت" بعدها جمهوري أطلقوا هاشتاج سموه " ملبن مصر " .. ولم يضايقني اللقب ".

كما تحدثت سمية الخشاب عن رأيها في البطولات المطلقة خاصة للفنانات الشابات، قائلة: "كل واحد يستحق البطولة المطلقة أكيد حتي لو مش موهوب، أو وصل للنجومية بسرعة".

وأضافت: "هذا شئ رباني لا دخل لنا فيه، والسوشيال ميديا أصبحت تساهم في نجومية الفنان وتعلى أسهمه وتساعده أن يكون دائما متواصل مع جمهوره.

وعن اصعب مشاهدها بمسلسل “موسى” والذى خاضت به السباق الرمضانى الماضى، قالت سمية الخشاب :" من أكثر مشاهد المسلسل صعوبة مشهد رمى الأطفال فى الحلقة الأخيرة ".

وتابعت سمية الخشاب :" من اصعب مشاهد حياتى واتفاجئب به على الشاشة بعد رؤيته".

وعن رأيها في السوشيال ميديا قالت: "هناك هوس كبير بالتريندات.. هو شئ حلو وغير مزعج".

وأضافت الخشاب: "مكنتش بهتم بالسوشيال ميديا وكان الموضوع مزعج بالنسبة لي بسبب وجود أخبار كثيرة غير صحيحة يتم نشرها على لساني".

وتابعت: "وثقت حساباتي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.. لأن بداخلي مخزون كبير وأرغب في إعطاء نصائح للاخرين".

اختتمت: "عندي من الجرأة ما يكفيني لو حد سألني عملتي عملية تجميل بقول مش بتكسف".

وتحدثت سمية الخشاب عن موقفها من التعاون مع المخرج خالد يوسف مجددا أم لا، وقالت: " كل وقت ليه موضوعاته وأفكاره، ما تم تقديمه من عشر سنوات لا يمكن أن يقدم في الوقت الحالي بنفس الطريقة فلابد أن تكون هناك طريقة مختلفة".

أضافت: "في الماضي كان الجمهور ممكن يتابع أعمالا يتقبلها في ذلك الوقت ولا يتقبلها حاليا، وهناك موضوعات جريئة أصبحت تقدم هذة الأيام لم تكن يتم طرحها من قبل".

وعن رأيها في الموسم الدرامي هذا العام ، وعن رأيها في نقد الجمهور للفنانين، قالت: "اتقبل النقد ولازم نحترم عقلية المشاهد في النهاية ، الناس بقت تعرف كل حاجة لازم ناخد بالنا من الحاجات الدقيقة والتفاصيل الصغيرة ، فالجمهور أصبح لديه الوعي الكافي ".

وعن رأيها في المسلسلات قالت :"وكنت اتمني نهايات المسلسلات السنادي تبقي سعيدة في ظل الأزمات التي نمر بها بسبب جائحة كورونا ".

اوأضافت: "لكن ذلك قرار المخرج وكل واحد يؤدى دوره ، ولكن كان نفسي الدراما تساعد في اسعاد الناس هذا العام ".

وأنهت سمية حديثها بالتطرق لكواليس صلحها مع الفنانة ريم البارودى، وذلك بعد فترة من الشد والجذب بينهما، وقالت "حلو إننا ندعي لبعض ونسلم على بعض وريم هي من بدأت بالصلح وأنا رحبت بذلك".

وتابعت: "نصحتها تركز في شغلها وتحب نفسها، لأنها عملت معي من قبل في مسلسل "حدائق الشيطان"، وقولتلها انا وشي حلو على اللي بيشتغلوا معايا ".

وأضافت " إحنا وسط فني لابد أن نكون قدوة لمتابعينا إحنا بشر وبزعل جدا من الناس اللي فاكرة الفنان ملاك ومش بيغلط هو انسان عادى ممكن يغلط، ولكن هو عليه ضوء واهتمام.. ولكن كل واحد لديه معاناته" .

واختتمت سمية الخشاب "حلو يكون عندنا شوية مثالية وحلو إننا نفيد الناس".