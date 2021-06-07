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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

20 ألف مشاهدة خلال ساعة.. أغنية أنغام الجديدة أنا بعته كتير كاملة .. شاهد

أنغام
أنغام

طرحت المطربة أنغام الليلة أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم “أنا بعته كتير” عبر قناتها على موقع يوتيوب. 

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع هانى فرحات، وفور طرح الأغنية حققت 20 ألف مشاهدة على يوتيوب خلال ساعة. 

وتستعد  أنغام لإحياء حفل كبير لأول مرة بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس 1 يوليو الساعة الثامنة مساءاً بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات وفتحت دار الأوبرا المصرية الحجز للحفل أمس أونلاين عبر الانترنت.

 

يذكر أن المطربة أصالة قدمت اعتذارا إلى الفنانة أنغام، بعد فترة توتر كبيرة  في العلاقة بينهما حين هاجمت أصالة الفنانة أنغام بعد زواجها من الملحن أحمد إبراهيم زوج ابنة أخت طارق العريان زوجها السابق.

صلح أصالة وانغام 

ونشرت أصالة على صفحتها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة لأنغام مع ابنيها عمر وعبد الرحمن وعلقت عليها "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير".

اليوم.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة أنا بعته كتير

تابعت "وبعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ما كان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض .. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".

بدأت قصة الخلاف بين الثنائي الفني الذي جمعتهما علاقة صداقة لفترة لا بأس بها ثم فرقهما خلاف عائلي، بإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، في مطلع العام الماضي، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

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