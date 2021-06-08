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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق 30 مقهى وتغريم 477 مواطنًا بسوهاج

غلق وتشميع محال تجارية
غلق وتشميع محال تجارية بسوهاج

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج جولاتها الميدانية، لمتابعة التزام المقاهي والكافيتريات والمطاعم والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج.

 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة تطبيق جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد بين صفوف أهالي الإقليم.

 

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وشنت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة عدة حملات على المقاهي والمطاعم والمحال التجارية ووسائل المواصلات، لرصد أي مُخالفات للإجراءات الاحترازية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين.

 

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع ٣٠ مقهى ومحلا تجاريا، وتغريم ٤٧٧ مواطنا لعدم ارتدائهم الكمامات الخاصة بهم، بمبلغ مالي قيمته ٢٣٨٥٠ جنيها.

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مجلس الوزراء فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية الالتزام بالإجراءات الاحترازية تغريم

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