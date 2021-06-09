مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار| خدمات تهمك

يقدم موقع صدى البلد، تقريرا شاملا، عن أخبار الخدمات التي قدمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في محافظات مصر

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 9 يونيو 2021، 28 شوّال 1442 هجرية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 9-6- 2021

ينشر موقع “صدي البلد” أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 9-6-2021 وفقا لآخر سعر صرف فى البنك المركزي المصري.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 .. وعيار 21 يسجل 831 جنيها

نشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-6-2021 فى مصر وفقا لآخر تحديث..

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتعلن درجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم، الأربعاء، شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

منح تصاريح المعدات .. 14 معلومة عن مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يهدف قانون تنظيم الإتصالات لسنة 2020، إلي إحداث حوكمة في التعامل مع شبكات وخدمات الإتصال من قبل المواطنين وذلك من أجل التصدي إلي الجرائم المتعلقة بسرقة البث والنشر بإختلاف أنواعهم، فضلا عن توزيع الخدمات الإتصالية وفق نهج قانوني وذلك من خلال الإشراف الدوري والمتابعة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أسباب تلف أنظمة تعليق عفشة السيارة

تعد أنظمة تعليق السيارة “العفشة” من أساسيات دورة عملها الفنية، فهي المسؤولة عن توفير الراحة لسائق السيارة أثناء القيادة، خاصةً على الطرق غير الممهدة، إلا أن بعض ملاك السيارات يهملون صيانتها الدورية، وبالتالي ينتج عن ذلك تلف “العفشة”؛ ما يؤثر على اتزان السيارة أثناء السير.

خدمات الطوارئ .. أرقام تهمك

ننشر أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات آداب عين شمس

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 اليوم