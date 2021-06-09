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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري: سقوط 10 ضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي على حمص

المرصد السوري: سقوط
المرصد السوري: سقوط 10 ضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي على حمص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 10 أشخاص على الأقل، في القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا، بينهم 7 من جنسيات غير سورية.

وذكر المرصد أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ نتيجة خطورة حالات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي"، بحسب فضائية “العربية”.

وسبق أن أكد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، أن 5 جنود سوريين و3 مقاتلين آخرين موالين للحكومة السورية تابعين للدفاع الوطني" قتلوا في الضربات التي جرت قبيل منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء في عدد من المناطق بينها إحدى ضواحي حمص".

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وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"  ليل الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي"، دون تقديم أي تفاصيل حول المواقع المستهدفة من المقاتلات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أكد المرصد السوري أن انفجارات عنيفة دوت في مدينة دمشق ومحيطها نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية، ومحاولة المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري التصدي لها في سماء المنطقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مدير المرصد قوله، إن "ضربات أخرى استهدفت كذلك جنوب محافظة حمص ومنطقة على الحدود بين حمص ومحافظة طرطوس".

من جهته، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على ما أوردته الوكالة السورية، وقال متحدث باسم جيش الاحتلال "نحن لا نعلق على ما تنشره وسائل إعلام أجنبية".

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