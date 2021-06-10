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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

في ذكرى وفاة حافظ الأسد .. عاشق الحلويات الذي خانه قلبه

الرئيس السوري الراحل
الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وأسرته

في مثل هذا اليوم 10 يونيو 2000، رحل عن عالمنا الرئيس السوري حافظ الأسد، عن عمر يناهز 69 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، وقد أعلن أعلن التلفزيون السوري رسميا عن الوفاة ولكن بعدها بـ 24 ساعة.

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وقال التلفزيون في نعيه "لقد غاب الذي كافح أكثر من نصف قرن من أجل عز العرب وصيانة كرامتهم واستعادة حقوقهم".

ونعى رئيس مجلس الشعب السوري عبد القادر قدورة، الرئيس حافظ الأسد حينها، بقوله "ابن شعبنا البار، وحكيم أمتنا، ورجل الدولة البارز، وواحد من الشخصيات الذي تجسدت فيه الأمة في آمالها وأحلامها وآلامها وشجاعتها وحكمتها".

وأضاف "كان زعيمنا بحق، وأبانا بحق، وقادنا بنجاح إلى شاطئ الأمان والنصر الدائم في أصعب الظروف وأحلك الليالي".

الرئيس السوري الذي أصيب باحتقان في الدماغ قبل أسابيع قليلة من وفاته، بدأ وكأنه استعاد عافيته بشكل جيد، لكن قلب الرئيس السوري الذي تعرض لضغط كبير، خانه في النهاية، "كان الأسد يعاني من مرض السكري ومن مشاكل في القلب ونوع من سرطان الدم يتطور ببطء شديد، وظهر عليه بعض التغير، وعانى من بعض الصعوبات في الكلام".

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نبذة مختصرة عن حافظ الأسد 

حافظ علي سليمان أحمد إبراهيم، هو الاسم الكامل للأسد الأب، الذي ولد في اللاذقية، عام 1930 لأسرة تنحدر من الطائفة العلوية، وتدعي بعض أدبيات حزب البعث العربي الاشتراكي، أن جد الأسد الأكبر، إبراهيم، زعيم من أصول يمنية، أما لقب "الأسد" الذي حمله الأب والابن، فتقول نفس المصادر التي عمل البعثيون كثيرا على تأصيلها بشتى السبل، فإنه مكتسب عن سليمان، جد حافظ، حيث وصِف بالقوة البدنية.

 

حافظ الأسد وتسلم مقاليد الحكم 

تسلم حافظ الأسد السلطة عام 1970، عندما كان وقتها رئيسا للوزراء، إلا أن الاستفتاء الذي جرى على شخصه، ليتسلم رئاسة البلاد، كان عام 1971، وهو التاريخ الرسمي لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي حمله الأسد الأب من عام 1971 إلى 10 يونيو من عام 2000 تاريخ وفاته.

 

حافظ الأسد عاشق الحلويات 

ساورت الأطباء شكوك بإصابته بمرض في القلب، في 12 نوفمبر عام 1982، وأخضع للعناية المشددة في ذلك التاريخ، ليتبين أنه مصاب بمرض السكري، مع وجود اضطرابات في نبضات قلبه.

ويذكر الكاتب والصحفي البريطاني باتريك سيل في كتابه "الأسد والصراع على الشرق الأوسط"، أن حافظ الأسد كان يعشق تناول الحلويات، الأمر الذي فاقم لديه الإصابة بالسكري، وقال إنه ومنذ أيام شبابه، كان يشكو من صداع، ومن توتر يصيب إحدى عينيه.

حافظ الأسد الرئيس السوري حافظ الأسد الرئيس السوري سرطان الدم التلفزيون السوري

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