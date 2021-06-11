رئيس جامعة القاهرة: نجحنا في إطلاق أكبر منصة علمية تفاعلية في العالم.. الجامعة تحولت من الجيل الثالث للرابع.. وتخلصنا من الجماعات الإرهابية وأفكارها

رئيس جامعة القاهرة :

نجحنا في إطلاق أكبر منصة علمية تفاعلية في العالم

تطوير شامل للمستشفيات وإنشاء كليات جديدة وبرامج متميزة

يكشف عن تفاصيل تخلص جامعة القاهرة من الإرهابية وأفكارها

تشغيل المبنى الجنوبي لمعهد الأورام بـ350 مليون جنيه.

10 مليارات و500 مليون جنيه تمويل ذاتي لمشروعات الجامعة

جامعة القاهرة تتحول من الجيل الثالث إلى الرابع

يكشف عن تفاصيل جامعات الجيل الرابع

حل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ضيفا ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد وقد كشف عن العديد من الملفات الهامة منها النجاح في إطلاق أكبر منصة علمية تفاعلية في العالم .

وكشف عن كيفية قضاء الجامعة عن الجماعات الإرهابية وفتح ملف تطوير المستشفيات الجامعية ومعهد الأورام.

وإليكم أبرز التصريحات :

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن هناك تطويرا شاملا للمستشفيات الجامعية وإنشاء كليات وتخصصات جديدة وبرامج متميزة لزيادة إيرادات الجامعة.

وأضاف الخشت خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية صدى البلد أن أكبر مساهمة لجامعة القاهرة في تاريخها في الموازنة الـ 4 سنوات الماضية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة هناك 270 ألف طالب، مؤكدا أن هذا العبء الكبير يحتاج إلى إنفاق كبير نظرا لأن بعض المباني بالجامعة قديمة ولها طابع أثري.

وأشار الخشت إلى أن كل العمل الداخلي بمسرح الجامعة تحت إشراف كلية الآثار.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إنه تم عمل "مقرر التفكير النقدي" وقررناه على كل طلبة الجامعة لوجود فكرة الإرهاب والعقول المغلقة والعقول التي تعتمد على الحفظ فقط.

وأضاف الخشت أن هناك أيضا “مقرر ريادة الأعمال” والذي يعتمد على الابتكار والفهم.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أنه تم تشكيل مجموعة من الأساتذة لتدريس تلك المقررات الهامة من كل الكليات وتم تشكيل لجنة إرشاد أكاديمي برئاستى حتى أتأكد من تطبيقه بشكل صحيح ونجحنا في ذلك ولا بد من وجود سيناريوهات لمواجهة الفكر الخاطئ المتطرف.

وأشار الخشت إلى أنه استضفنا كبار المفكرين والثقافيين والكتاب وعملنا أكبر عملية توزيع للمطبوعات العقلانية المختلفة بكافة التخصصات وتوزيعه مجانا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه تم عمل جناح خاص بالمكتبة المركزية الجديدة بوجود كتب لكبار المثقفين والكتاب من الممكن أن يستعيرها الطالب أو يمتلكها مقابل كتاب آخر.

ونوه الخشت إلى مشروع تأسيس خطاب ديني لمواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدا أنه لا يوجد حركة اعتراضية أو تظاهرات داخل الجامعة، مؤكدا أنه تم التخلص من عناصر الجماعات الإرهابية.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إنه تم تطوير أكثر من 1326 لائحة على مستوى جامعة القاهرة و328 برنامجا جديدا بمواصفات دولية.

وأضاف الخشت أن تغيير المحتوى التعليمي بالغ الأهمية حتى يتواكب مع أحدث المنظمات العالمية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أن عندما رغبنا في أن نقوم بإطلاق أكبر منصة علمية تفاعلية في العالم عملناها بكل نجاح مع “بلاك بورد” العالمية والموجودة في الجامعات الأمريكية.

وأشار الخشت إلى أن جميع غرف المدينة الجامعية متصلة بالأقمار الصناعية حتى يستفيد الطالب ولكي يكون منفتحا على العالم.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن موازنة الجامعة العام الماضي وصلت إلى 7 ونصف مليار جنيه مؤكدا أن الحكومة تدعمنا وتساهم بمبالغ كبيرة.

وأضاف الخشت أن مستشفى الباطنة هي بجوار مستشفى الفرنساوى مشيرا إلى أنها ظلت لعقود مهملة وتم تطويرها في 45 يوما بتكلفة وصلت إلى 35 مليون جنيه .

وتابع رئيس جامعة القاهرة أنه تم تشغيل المبنى الجنوبي لمعهد الأورام وزياة طاقته بنسبة 90% بتكلفة وصلت إلى 350 مليون جنيه.

وأشار الخشت إلى أن هناك 500 مليون جنيه تمويل رئاسي خاص لإستكمال المستشفى وتجهيزه على أعلى مستوى.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة خلال الـ 4 سنوات الماضية أولت اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها.

وأضاف الخشت أن جامعة القاهرة حققت خصائص ومواصفات جامعات الجيل الثالث بصورة كاملة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أن هناك شراكات للجامعة في المشروعات الكبرى للنهوض بالدولة الوطنية وفق إستراتيجية الأمن القومي الشامل.

وأشار الخشت إلى أن هناك 10 مليارات و500 مليون جنيه تمويل ذاتي للمشروعات الكبرى بجامعة القاهرة.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن القطاع الطبي بجامعة القاهرة يأتي ضمن 100 إلى 150 مركزا من بين 30 ألف جامعة عالمية .

وأضاف الخشت أن جامعة القاهرة تتحول من جامعات الجيل الثالث إلى جامعات الجيل الرابع مشيرا إلى أن الجامعة من أفضل 100 جامعة وفقا لمعايير للأمم المتحدة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أنه خلال 4 سنوات طبقنا لا مركزية الإدارة والتخطيط المسبق مؤكدا أن هناك عبئا كبيرا يحتاج إلى إنفاق كبير نظرا لأن بعض المباني بالجامعة قديمة ولها طابع أثري.

وأشار الخشت إلى أن هناك 54 مليون جنيه تكلفة إنشاء كلية النانو تكنولوجي.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن جامعات الجيل الرابع توفر جوا للباحثين وفرق العمل بالعمل في بيئة إبداعية متميزة.

وأضاف الخشت أن تلك الجامعات تعتمد على تنمية مهارات الابتكار والإبداع، مشيرا إلى أن في تلك الجامعات يتم الفكر والفهم.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أنه خلال 4 سنوات طبقنا لا مركزية الإدارة والتخطيط المسبق، مؤكدا أن هناك عبئا كبيرا يحتاج إلى إنفاق كبير نظرا لأن بعض المباني بالجامعة قديمة ولها طابع أثري.

وأشار الخشت إلى أننا قدمنا نموذجا لتطوير كليات الحاسبات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتم العمل على ذلك.