غلق الطريق القادم من وإلى ميدان العباسية ومسجد جمال عبدالناصر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى مشاة جامعة عين شمس بشارع الخليفة المأمون للربط بين جزئي حرم الجامعة بالعباسية ، الأمر الذى يستلزم إجراء الآتي :

- غلق الاتجاه القادم من مسجد جمال عبدالناصر إلى ميدان العباسية.

-غلق الاتجاه القادم من ميدان العباسية إلى مسجد جمال عبدالناصر.

- وسيتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة 12,00 ليلاً وحتى الساعة 6,00 صباحاً يومي الخميس والجمعة الموافقان 10، 11/6/2021.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.