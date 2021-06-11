ردا على المتخوفين من بابل شيت الثانوية العامة.. شوقي: تظليل دوائر الإجابات سهل

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن مواصفات البابل شيت الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ، يتم العمل عليها حاليا.



وقال وزير التربية والتعليم : ان هدف الامتحان التجريبي المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة يوم ٢١ يونيو 2021 ، هو تدريب الطلاب على إجابة الامتحان بطريقة بابل شيت

وأضاف وزير التربية والتعليم انه بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في التدريب على طريقة “ بابل شيت " من الان قبل الامتحان التجريبي ، فيمكن طباعة أى بابل شيت من الانترنت للتدريب عليه الى ان يبدأ الامتحان التجريبي

وعبر وزير التربية والتعليم عن تعجبه من إصرار أولياء الأمور على تكرار سؤال (ولادنا يتدربوا ازاي على أسلوب ال بابل شيت قبل الامتحان ؟) ، حيث قال الوزير : تظليل دوائر الإجابات في البابل شيت لا يحتاج تدريب لطالب بالغ على مشارف الجامعة

وتساءل وزير التعليم متعجبا : لماذا تتكلم الأمهات بالنيابة عن الطلاب؟ .. هل تعلموا ان يوم واحد من الامتحان التجريبي للثانوية العامة يتطلب طباعة مليون بابل شيت؟؟ .. وهل تعلموا ان الامتحان النهائي يتطلب طباعة ونقل وتوزيع ٩ مليون بابل شيت؟.. وهل تعلموا ان يوم واحد في الامتحان التجريبي يتطلب طباعة وتوزيع ٩٠٠ الف كراسة امتحان؟.. يعني تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة وهناك جيش من الزملاء يعملون ليل نهار ، وبالتالي ارجو ان نتفهم ان التنفيذ شديد التعقيد والصعوبة ولا نكثر من الطلبات اللانهائية!

وعلى جانب آخر حصل موقع صدى البلد على تفاصيل رقمية هامة تلخص منظومة امتحانات الثانوية العامة 2021.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الثانوية العامة المقرر أن يخوضوا امتحانات الثانوية العامة 2021، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هؤلاء الطلاب منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة في شعبة علمي علوم، بينما و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 في أدبي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة يصل إلى 2189، منها 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم طباعة ونقل وتوزيع 9 ملايين بابل شيت لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جداول امتحانات الثانوية العامة بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم :

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

السبت 10 يوليو 2021 : اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا)



الإثنين 12 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الثانية ( من 10 ل ـ12 ظهرا)



الأربعاء 14 يوليو 2021 : الجبر والهندسة الفراغية (من 10 ل ـ 12 ظهرا)



السبت : 17 يوليو 2021 : الكيمياء ( من 10 لـ 1 ظهرا )



اجازة عيد الاضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



السبت 24 يوليو 2021 : الفيزياء ( من10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الإثنين 26 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا)



الأربعاء 28 يوليو 2021 : الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا)



السبت 31 يوليو 2021 : الأحياء ( من 10 لـ 1 ظهرا ) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا)



الاثنين 2 أغسطس 2021 : التفاضل والتكامل ( من 10 صباحا لـ 12 ظهرا )

جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية



الأحد 11 يوليو 2021 : اللغة العربية ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية ( من 10 صباحا لـ 12 ظهرا)



الخميس 15 يوليو 2021 : الجغرافيا ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الأحد 18 يوليو 2021 : الفلسفة والمنطق ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الأحد 25 يوليو 2021 : التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الثلاثاء 27 يوليو 2021 : علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الخميس 29 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين



الأحد 11 يوليو 2021 : اللغة العربية ورقة اولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الإثنين 12 يوليو 2021 : اللغة العربية ورقة ثانية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا



الأربعاء 14 يوليو 2021 :اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الخميس 15 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



السبت 17 يوليو 2021 : الجغرافيا ورقة اولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الأحد 18 يوليو 2021 : الجغرافيا ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



اجازة عيد الاضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الأحد 25 يوليو 2021 : علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا)



الثلاثاء 27 يوليو 2021 : التاريخ ورقة اولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا



الأربعاء 28 يوليو 2021 : التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الأحد 1 أغسطس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية ورقة اولى (من10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا



الثلاثاء 3 أغسطس 2021 : الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا

جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



الأحد 11 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الثلاثاء 13 يوليو 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا



الخميس 15 يوليو 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية من 10 صباح لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة العربية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا



الأحد 18 يوليو 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الأحد 25 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا



الثلاثاء 27 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا



الخميس 29 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا



الأحد 1 أغسطس 2021 : مقاييس المفاهيم الاحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا



الثلاثاء 3 أغسطس 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا



الخميس 5 أغسطس 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا