مكونات السلطة الخضراء الصحية وفوائدها للأطفال والحوامل

لا تعرف بعض ربات المنزل ما هي مكونات السلطة الخضراء الصحية؟، مما يجعلها تحتار في أختيار الخضروات و الأطعمة التي يمكن مزجها مع بعضها لبعض لتمتع بطبق صحي و غني بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

طريقة تحضير سلطة خضراء صحية

على الرغم من سهولة تحضير سلطة خضراء صحية إلا أن لا يعرف الكثير من الأشخاص ما هي المكونات التي ينبغي إضافتها لكي يحصل على طبق صحي و شهي.

كشف موقع twopeasandtheirpod عن طريقة تحضير سلطة خضراء صحية ..

مكونات سلطة خضراء سهلة

-الطماطم

فلا تتردد في تقطيع الطماطم الكبيرة وإضافتها إلى السلطة، و تضيف شرائح الخيار المنعشة

-البصل الأحمر

القليل من البصل الأحمر يضفي على السلطة نكهة ولونًا! إذا لم تكن من محبي البصل ، يمكنك تركه

-جبنة البارميزان

تأكد من استخدام جبن البارميزان الجيد لهذه السلطة ، وليس الأشياء الموجودة في العلبة :) يمكنك استخدام جبن البارميزان المبشور وإذا كنت ترغب في خلط الجبن أو الفيتا أو الماعز أو جبن الشيدر الأبيض المبشور ، فسيكون ذلك جيدًا أيضًا!

-الخبز المحمص

إضافة قطع الخبز المحمص إلى هذه السلطة، إذا لم يكن لديك الوقت أو كنت بحاجة إلى أن تكون السلطة خالية من الغلوتين ، فلا داعي لإضافتها

-خل البلسميك

محتويات السلطة الخضراء الصحية

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة محتويات السلطة الخضراء الصحية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد اسرتك.

مقادير سلطة خضراء

طماطم

خيار

خس

بصل

جرجير

فلفل الوان

جزر

ليمون

خل

زيت زيتون

كمون

ملح – فلفل

شطة

ثوم

طريقة تحضير سلطة خضراء

- قطعي الخضروات واضيفي اليها الثوم المفروم والليمون وزيت الزيتون والخل والكمون

-تقلب جيدا ثم قدميها

فوائد السلطة الخضراء للأطفال

السلطة الخضراء من الأطباق الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، يجب تشجيع الأطفال على تناول مجموعة متنوعة من الخضروات التي توفر مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة ، بدلاً من الوجبات الخفيفة السكرية والوجبات السريعة الغنية بالدهون والسكر، توفر الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في السلطة الخضراء.

فوائد السلطة الخضراء للأطفال

-تعزيز الصحة الجيدة والحماية من الأمراض ، سواء الآن أو في المستقبل.

-لضمان نمو وتطور الطفل بشكل صحي.

-تقوية جهاز المناعة لدى الطفل وتساعد في محاربة الأمراض.

-أثبتت الدراسات أن العناصر الغذائية الموجودة في السلطة الخضراء يمكن أن تمنع الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

-يمكن أن يساعد المحتوى الغني بالألياف في الوظيفة المناسبة للجهاز الهضمي ويمنع الإمساك.

فوائد السلطة الخضراء للحوامل

إن تناول السلطة الخضراء للحوامل يساعد على توفير العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والكالسيوم والفولات يمكن أن تفعل المعجزات لصحة المرأة الحامل، إذا قمت بتضمين البقوليات واللحوم والجبن ، يمكنك تلبية متطلباتك من الألياف والبروتين ، والحفاظ على جوعك لفترة طويلة من الزمن.

كشف موقع beingtheparent ، عن فوائد السلطة الخضراء للحوامل و التي تتمثل في ..

الألياف:

تساعد الألياف في الوقاية من الإمساك ، وهي مشكلة متكررة أثناء فترة الحمل.

فيتامين ك:

فإن تناول السلطة الخضراء أثناء الحمل سيفيد الطفل بشكل مباشر، يساعد فيتامين ك أيضًا في تخثر الدم ، وبالتالي تقليل فرص حدوث نزيف أثناء الولادة.

حمض الفوليك:

إضافة الخس إلى نظامك الغذائي يوفر لك 19٪ من حمض الفوليك الموصى به يوميًا، يساعد تناول حمض الفوليك أثناء الحمل على حماية الجنين من العيوب الخلقية مثل الحنك المشقوق وأيضًا من العيوب الخلقية في الدماغ (انعدام الدماغ) والحبل الشوكي (السنسنة المشقوقة)، كما أنه يساعد على منع فقر الدم خلال المراحل المبكرة من الحمل.

فيتامين (أ):

يلعب فيتامين (أ) دورًا مهمًا في نمو الجنين (تطور الدورة الدموية والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي) لطفلك.

الكالسيوم:

إذا انخفض تناول الكالسيوم أثناء الحمل ، فإن طفلك يسحبها من عظامك مما سيؤثر على صحتك بشكل سيء في المستقبل القريب.

البوتاسيوم:

قد يسبب نقص البوتاسيوم تقلصات في الساق أثناء الحمل، كما أنه عامل مهم للحفاظ على توازن الكهارل أثناء الحمل، يوفر املعقة من السلطة الخضراء 8٪ من الاحتياج اليومي من البوتاسيوم

الحديد:

حصة واحدة من السلطة الخضراء تحتوي على 5٪ من الحديد المطلوب كل يوم، أنت بحاجة إلى مزيد من الحديد أثناء فترة الحمل ، خاصةً خلال الشهر الثاني والثالث من الحمل ، لأن إنتاج الدم في جسمك يزيد بنسبة تصل إلى 50٪ وبالتالي يتم إنتاج المزيد من الهيموجلوبين ، مما يزيد من الطلب على الحديد.

مجموعة فيتامينات ب المركب:

السلطة الخضراء المكونة من الخس غنية بمجموعة فيتامينات ب المعقدة مثل الريبوفلافين (يسمى أيضًا فيتامين ب 2) والثيامين (يُسمى أيضًا فيتامين ب 1) والبيريدوكسين (المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 6) ، كل منها حوالي 7٪ من الفيتامينات، المتطلبات اليومية.

يلعب الثيامين دورًا حيويًا في نمو الدماغ وتطور العظام وتطور العضلات عند الأطفال، يساعد الريبوفلافين في نمو الجلد، يساعد البيريدوكسين في السيطرة على غثيان الصباح ويلعب أيضًا دورًا مهمًا في نمو الدماغ.