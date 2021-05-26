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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوصفات مختلفة

طريقة عمل سلطة اللانشون في المنزل

طريقة عمل سلطة اللانشون
طريقة عمل سلطة اللانشون

تعتبر طريقة عمل سلطة اللانشون من اكثر الوصفات المميزة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف واسهل المكونات، بالإضافة إلى وصفة ستكون مجببة بالنسبة للاطفال ويمكن تقديمها خلال وجبة الإفطار او العشاء، وفيما يلي سنقوم يتقديم طرق مختلفة لعمل سلطة اللانشون.
 

طريقة عمل سلطة اللانشون


طريقة عمل سلطة اللانشون فاطمه أبو حاتي

 

مقادير ‎طريقة عمل سلطة اللانشون فاطمه أبو حاتي :
125 جرام لانشون
125 جرام جبن رومي
1كوب زبادي
1خيار
½ملعقة ملح
½ملعقة فلفل
1 فلفل حار
1ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1ملعقة كبيرة زيت ذرة

‎طريقة عمل سلطة اللانشون فاطمه أبو حاتي :

1 – يقطع اللانشون، الجبن الرومي والفلفل إلى شرائح رفيعة.
2- يخلط البقدونس المفروم مع الملح، الفلفل، عصير الليمون والزبادي ويقلب جيداً.
3 – يوضع الصلصة على شرائح اللانشون مع الجبن الرومي والفلفل ثم تقدم في طبق التقديم، وتزين بشرائح الخيار.
 

طريقة عمل سلطة اللانشون


‎طريقة عمل سلطة اللانشون بالصور

مقادير طريقة عمل سلطة اللانشون بالصور :
125 جرام لانشون
125 جرام جبن رومي
1كوب زبادي
1خيار
½ملعقة ملح
½ملعقة فلفل
1 فلفل حار
1ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1ملعقة كبيرة زيت ذرة
 

‎طريقة عمل سلطة اللانشون بالصور :

1 – يقطع اللانشون، الجبن الرومي والفلفل إلى شرائح رفيعة.
2- يخلط البقدونس المفروم مع الملح، الفلفل، عصير الليمون والزبادي ويقلب جيداً.
3 – يوضع الصلصة على شرائح اللانشون مع الجبن الرومي والفلفل ثم تقدم في طبق التقديم، وتزين بشرائح الخيار.
 

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‎طريقة عمل سلطة اللانشون للشيف حسن


مقادير طريقة عمل سلطة اللانشون للشيف حسن :
لانشون 
جبنة رومي
بصل 
فلفل الوان 
زيت زيتون 
طماطم 
خل 
خس 
اعشاب 
ملح 
فلفل أسود 

طريقة عمل سلطة اللانشون للشيف حسن :

1- يقطع البصل والطماطم والفلفل الألوان، ويخلط مع بعضهم في طبق تقديم مفروش بالخس

2- يقطع اللانشون والجبنة الرومي ويضاف إلى الخليط

3- يخاط خل مع اعشاب وملح وفلفل وزيت زيتون ونقوم بصبه على سلطة اللانشون ، ثم تقدم .
 

طريقة عمل سلطة اللانشون


‎طريقة عمل سلطة اللانشون بالمايونيز

 

‎مقادير طريقة عمل سلطة اللانشون بالمايونيز :
لانشون لحمة
لانشون دجاج مدخن
جبنة رومي وشيدر
بصل أحمر فلفل ألوان
ثوم مفروم
زيت زيتون
طماطم
خل
بقدونس
خس
زيتون
شرائح أعشاب
مايونيز
زيت زيتون
ملح
فلفل أسود
 

‎طريقة عمل سلطة اللانشون بالمايونيز :

1-  تقطع الخضروات بأحجام متناسبة.
2-  يقطع الجبنة الشيدر واللانشون.
3- تخلط الخضروات واللانشون المتنوع والجبنة
4-  يخلط الثوم المفروم والخل البلسمي والأعشاب والبقدونس والملح والفلفل وزيت الزيتون والخس
5-  يضاف الصوص إلى سلطة اللانشون وتقدم.

** مصدر الخبر من موقعcook pad”

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