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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التلوث البيئي.. ندوة توعوية فى مديرية الزراعة بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين مديريتي الصحة والزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الإستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

فيما أكد المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة لعقد ندوات توعوية للعاملين تم تنفيذ ندوة إرشادية لعدد من العاملين بالإدارات المختلفة بالمديرية عن التلوث البيئي (الماء -  الهواء – الغذاء) وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهه الفيروسات المعدية بمشاركة الدكتورة منى زكى استشاري ثقافة صحية والدكتورة  نهلة محمد ممدوح استشاري ثقافة صحية بمديرية الشؤون الصحية وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام مديرية الزراعة.

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أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت الحديث حول الدور الرئيسي للمرأة في الحفاظ على صحتها وصحة أفراد أسرتها والسلوكيات الصحية السليمة فى التعامل الآمن مع البيئة وتوضيح أثر التغيرات المناخية على صحة الإنسان مثل إنتشار الأمراض المعدية والتي تنتقل عن طريق الماء والغذاء ومسببات تلوث الغذاء وعرض أخطر أنواع التلوث البيئي الذي  نتعرض له, لافتاً إلي أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد علي استفسارات الحاضرين.

الشرقية الزراعة وزارة الزراعة الإجراءات الاحترازية مديرية الزراعة

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