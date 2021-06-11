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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لخريجي الإعدادية..انفوجراف عن مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة أحمد تعلب الفندقية
مدرسة أحمد تعلب الفندقية

أعدت وزارة التربية والتعليم انفوجراف يكشف تفاصيل مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية لجميع خريجي الشهادة الإعدادية.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن هذه المدرسة تقوم بتدريس تخصصات: تشغيل مطاعم وشروط التقديم والقبول.

وكشفت وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الانفوجراف ، والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمطاعم و شركات الشريك الصناعي بعد التخرج التدريب العملي أثناء فترة الدراسة ، والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب  الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، تعمل على إعداد خريجين مؤهلين بشكل كامل للعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم بكفاءة وفاعلية، ووفق أحدث النظم المتبعة دوليًا وذلك من خلال مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.

فريق عمل كل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، سيتم تشكيله من خلال العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، وسيتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية ستتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.

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