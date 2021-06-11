هاني الناظر: على المصاب بالسرطان أن يؤجل تناول لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن الدولة المصرية تعاملت باحترافية كبيرة منذ بداية فيروس كورونا.

وأضاف الناظر، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار: المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكري، قائلا:" الأطباء قدموا دورا كبير خلال الجائحة، وكافة إجهزة الدولة تضامنت لمكافحة الفيروس".

وقال رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق قائلا:"حسب آخر الدراسات الناس اللى أصيبت بفيروس كورونا العام الماضى لسه عندهم مناعة حتى الان".



ونصح هانى الناظر المصابين بالسرطان بتأجيل التطعيم بلقاح كورونا، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.



وتابع الناظر،اللى زرع كلى بلاش ياخد تطعيم لقاح كورونا.