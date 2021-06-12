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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احصل على التحديث فورا.. اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة بـ جوجل كروم

جوجل كروم
جوجل كروم

أصدرت شركة جوجل Google، تحديثا جديد لمتصفح الويب التابع لها كروم Chrome، إذ ينصح الفريق الأمني بالشركة مستخدمي مستعرض الويب الشهير عبر أجهزة Windows و Mac ، والهواتف المحمولة، بضرورة تحديث التطبيق على الفور.

ومرة أخرى، يتم تحذير مستخدمي كروم لتحديث برامجهم دون تأخير، حيث دفعت جوجل تحديث لمتصفح الويب الأكثر شهرة في العالم، والذي تم تصميمه حسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، لإصلاح مجموعة من الثغرات، بما في ذلك أحد الأخطاء النشطة التي يمكن لمجرمي الإنترنت استغلالها لمهاجمة المستخدمين.

نصف البشرية.. جوجل كروم يتخطى 3 مليارات مستخدم

ميزة جديدة بـ جوجل كروم تساعد على تغيير كلمة المرور في ثوانٍ

ويحتوي التحديث على 14 تصحيح أمان، بما في ذلك إصلاحا للثغرة الأمنية المعروفة بيوم الصفر، والتي من الممكن أن تجعل النظام عرضة للهجمات إن لم يتم إصلاحها بأسرع وقت ممكن، وصنفت عملاقة التقنية هذه التصحيحات على أنها حرجة وعالية الخطورة.

وتحث جوجل مستخدمي إصدارات كروم على أجهزة سطح المكتب Windows و Mac ، للتأكد من الحصول على الإصدار الأخير الذي يحمل الرقم 91.0.4472.101.

ووفقا لموقع "howtogeek"، للتأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من متصفح الويب كروم لإصلاح ثغرة يوم الصفر، اتبع الخطوات التالية:

أولا: تحديث متصفح  كروم على أجهزة سطح المكتب:

الخطوة الأولى: افتح المتصفح كروم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.


الخطوة الثانية: انقر فوق النقاط الثلاث الرأسية أعلى  الزاوية اليمنى من صفحة كروم.

الخطوة الثالثة: من نافذة كروم المنسدلة انقر على خيار المساعدة  Help، ثم انقر على خيار About Google Chrome.

الخطوة الرابعة: يمكنك رؤية رقم إصدار كروم ويمكنك النقر على زر تحديث لترقية متصفحك إلى أحدث إصدار يدويا إذا لم يتم تحديثه تلقائيًا في الخلفية.

Click More, point to Help, then click on About Google Chrome
خطوات تحديث متصفح  كروم على أجهزة سطح المكتب

ثانيا : تحديث متصفح كروم على أندرويد:

الخطوة الأولى: افتح متجر جوجل بلاي على هاتفك الأندرويد.

الخطوة الثانية: انقر على صورة الملف الشخصي الخاصة بحسابك، ثم انقر على خيار "إدارة التطبيقات والأجهزة" من القائمة المنسدلة.

الخطوة الثالثة: من الصفحة الجديدة انقر على زر عرض التفاصيل أسفل تبويب التحديثات المتاحة.

الخطوة الرابعة: ابحث على تطبيق كروم بين التطبيقات ضمن خيار التنزيلات المعلقة، ثم انقر على زر تحديث  الذي يظهر بجواره لتثيت تحديث كروم الأخير.

جوجل متصفح الويب يوم الصفر ثغرة كروم تحديث جوجل كروم

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