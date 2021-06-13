طريقة عمل دجاج ميني بالأناناس

لذيذ ومشبع

يعشق الكبير والصغير تناول الدجاج، لذلك تقدم الشيف نورا السادات طريقة مبتكرة لعمل دجاج ميني بالأناناس



مقادير دجاج ميني بالأناناس

2 صدور دجاج مخلي

أناناس

زعتر

ريحان

اوريجانو

روزماري

ثوم بودرة

بابريكا

باربيكيو

عسل

ملح وفلفل

جرجير



طريقة تحضير دجاج ميني بالأناناس

* يقطع الدجاج إلى مكعبات كبيرة

* يتبل الزعتر والريحان والأوريجانو والروزماري والثوم البودرة والبابريكا والعسل والباربكيو والملح والفلفل

* يشوح الدجاج مع مكعبات الأناناس

* في طبق التقديم، يوضع الجرجير وفوقه الدجاج بالأناناس

* ويقدم ساخنا.

فوائد الأناناس

الأناناس من الفواكه الاستوائية الغنية بالعناصر الغذائية الحيوية والمعادن والمركبات الأساسية للتعامل مع الأمراض والتورم وتقوية المناعة.

بصرف النظر عن كونها لذيذة، فإنها ترتبط بمجموعة متنوعة من فوائد اللياقة البدنية مثل زيادة الانتعاش والهضم وغيرها من الفوائد المدهشة.

لذا وفقًا لتقرير بموقع "Power of Positivity” نستعرض أهم 7 فوائد للأناناس.

1. تقوية العظام

يؤدي نقص المعادن الحيوية مثل المغنيسيوم والمنجنيز إلى حالات خطيرة مثل هشاشة العظام، لذا فالأناناس غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والإنزيمات، حيث يؤثر المغنيسيوم والمنجنيز بشكل مباشر على جودة عظامك ويساعدان في الوقاية من هشاشة العظام.

2. يساعد في إنقاص الوزن

يمكن أن يكون حرق الدهون أمرًا متعبًا، يمكن أن يؤثر عصير الأناناس بشكل مباشر على حجمك ومحيط الخصر، حيث يحتوي على سعرات حرارية منخفضة وأطنان من الماء ولا يحتوي على دهون غير صحية كما أنه مصدر رائع لفيتامين ج.

3. يزيل سموم العقل والجسم

تحتوي هذه الفاكهة الاستوائية على إنزيمات مثل البروميلين وإنزيم محلل للبروتين ومضادات الأكسدة، فالفاكهة هي عامل ممتاز لإزالة السموم وتثبت مستوى الأس الهيدروجيني من خلال تحييد فعال للأحماض القوية في أجسامنا، بما في ذلك الدماغ.

كما أنها تحتوي على فيتامين ب، الذي يساعد في تحفيز الدماغ وتقلل شريحة الأناناس أيضًا من التوتر مما يساعد على استقرار أذهاننا وتهدئتها ومساعدتنا في اتخاذ قرارات أفضل.

4. تقوية النظر

يمكن لشرائح الفاكهة العادية والعصير أن يخفف من فرص الإصابة بالضمور البقعي ومشاكل العين، فإنه غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يعزز أعصابنا وعدسات العين مع منع غشاوة العين وضعف البصر.

5. انخفاض ضغط الدم

يمكن أن يؤدي نقص البوتاسيوم في الجسم إلى ارتفاع ضغط الدم، تساعد هذه الفاكهة الاستوائية الرائعة على تقليل ضغط الدم الكلي، حيث تحتوي على مستويات كافية من البوتاسيوم، مما يساعد على الاحتفاظ بكمية الماء في جسمك و توازن ضغطك.

6. تقوية الأسنان

بدلًا من الذهاب المتكرر لطبيب الأسنان، فإن احتساء بعض العصير الطازج هو حل طبيعي فعال من حيث التكلفة أيضًا.

هذه الفاكهة الاستوائية غنية بفيتامين سي الذي يساعد على منع تراكم الترسبات داخل اللثة، كما تساعد المواد الموجودة في الفاكهة على تقوية الأسنان المتساقطة وتراجع اللثة والأنسجة، بالإضافة إلى أن البروميلين الموجود بهذه الفاكهة يلمع أسنانك ويزيل البقع.

7. تحسين الهضم

ترافق وجباتك مع شريحة أو مزيج للمساعدة في الهضم. تحتوي هذه الفاكهة على ألياف صحية وإنزيمات ومعادن مثل فيتامين C و K والبروميلين، والتي تساعد على تكسير البروتينات المعقدة في الجسم.

ينتج عن هذا زيادة في التمثيل الغذائي والإفراز، كما أظهرت الأبحاث أن الأناناس يمكن أن يقلل الاستهلاك المتكرر من الالتهاب في أمعائك ويمنع الإمساك والإسهال وانتفاخ المعدة.