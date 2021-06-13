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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاطمة كشري: استنجدت بالرئيس وربنا جبر بخاطري

صدى البلد

قالت الفنانة فاطمة كشري، إنها كانت تعاني منذ قرابة العام من الفتاق وكانت تتلقى علاجها خلال هذه الفترة وتتناول المسكنات لكن مع استفحال الحالة وتدهورها قرر الطبيب إجراء جراحة فورية لها.

وتابعت خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، من مستشفى الشفاء  التي تتلقى العلاج بها: "بالفعل أجريت العملية الجراحية لكني أصبت بإرهاق وتعب شديد وفي اليوم الرابع من إجراء الجراحة طلبت من الطبيب فحصي لوجود ورم مؤلم.. وجددت طلبي منه وشكواي أني أتألم وكان دائماً يقول رد واحد ماتقلقيش ده من شدة التعب".

وأردفت: "استمر ألمي  حتى  تعرضت الدرنقة لخلل أدى إلى  نزيف والطبيب طلب من الفريق والطاقم إزالة غرزة  من أثر العملية وترك الأخرى وقاموا بتركيب الدرنقة مجدداً إلى أن ذهبت إلى بيتي ثم تفككت الدرنقة، وقلت للطبيب أن الدرنقة خرجت من مكانها ويوجد صديد وألم، فجاء وقام بتركيب فتيل لكن مع مرور اسبوع تدهورت الحالة وانتفخت بطني وتوجهت إلى المستشفى مجدداً.

ووجهت الشكر للفنان أحمد مكي وكل من اتصل بها بداية من نقيب الفنانين ومروراً بنهال عنبر ومنة شلبي وأحمد السقا ومحمد هنيدي، قائلة: "الناس كلها اتصلت واطمنت عليا الحمد لله".
 

نقيب الفنانين الإعلامية لميس الحديدي المستشفى العملية الجراحية مستشفى الشفاء الفنانة فاطمة كشري

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