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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف يكشف عن طريقة يأخذ بها المسلم ثواب الحج في زمن كورونا.. فيديو

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك طريقة يستطيع بها المسلم أن يأخذ ثواب الحج.

وأوضح مختار جمعة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب أولاً، أن يعزم نية الحج، وبعدها يتصدق بمبلغ الحج، على علاج كورونا، أو مستلزمات طبية على فقراء، وغيرهم.

وأضاف وزير الأوقاف: "هتاخد ثوابين، الثواب الأول هو الحج، والثواب الثاني هو الصدقة".

وأشار مختار جمعة، إلى الضوابط الجديدة للجح، التي تنص على حصر التسجيل على المقيمين والمواطنين بإجمالي 60 ألف حاج، ولا يعانون من أمراض مزمنة، وحاصلين على لقاحات كورونا.

وحول تقليل عدد الحجاج في السعودية، قال: "الموضوع ليس له علاقة بالسياسة نهائياً، وإنما هو ديني بحت، وأن السعودية ليست من مصلحتها اقتصادياً تقليل عدد الحجاج، مضيفاً أن الحفاظ على الأنفس من أهم المقاصد الشرعية.

 

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