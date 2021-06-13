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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رفع الإشغالات

رفع 952 حالة إشغال طريق بـ البحيرة

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضارى مع تأكيد الالتزام بتطبيق الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

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في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن:

- رفع ٨٣١ حالة إشغال بدمنهور بنطاق شوارع  ( المحطة - البوسطة - أسفل الكوبرى - عرابى - المستشفى  - سيدى عمر - الاتوبيس - افلاقة  - الشاذلى - طريق النصر - السريع  الجمهورية)

-  رفع ١٢١ مخالفة إشغال طريق ، وتحرير  ٤ محاضر إشغالات  بمركز ومدينة كفر الدوار بنطاق  شارع المحكمة، والميزانة.

 

محافظ البحيرة لتيسير الحركة المرورية اخبار المحافظات البحيرة دمنهور

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