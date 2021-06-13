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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هجوم عنيف على منة شلبى بسبب صورة حنان ترك بدون حجاب.. تفاصيل

حنان ترك ومنة شلبي
حنان ترك ومنة شلبي

شن عدد من الجمهور هجوما على الفنانة منة شلبي بعد نشرها صورة لها مع الفنانة حنان ترك وهي بدون الحجاب ، وطالبها الجمهور بضرورة حذف الصورة ، في الوقت التي تجاهلت منة التعليقات .

 

وأثارت منة شلبي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة تجمعها بصديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك، بدون حجاب.

 

وكتبت النجمة الشابة عبر حسابها في تويتر: "وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب".

 

وردت الفنانة المعتزلة في تغريدة عبر تويتر قائلة: "حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب"، إلا أنها لم تجب على أي تساؤلات حول إمكانية عودتها للشاشة ثانية.

 

وعلقت شلبي قائلة :"و ميحرمنيش من أنقى وأجدع و أنظف صاحبه وأخت ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة".

 

وتفاعل مع الصورة والتعليق عدد كبير من المغردين، وتباينت الآراء ما بين الهجوم على شلبي بسبب صورة حنان بلا حجاب مطالبين بحذفها،  حيث فسر البعض تلك الصورة على أنها إشارة لعودة ترك مرة أخرى للتمثيل، بعد غياب 9 سنوات.

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بـ صورة رومانسية .. حنان ترك برفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

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بعد صورة بدون حجاب.. حنان ترك تثير الجدل على السوشيال ميديا

 

وشاركت الفنانة حنان ترك متابعيها بصورة رومانسية تجمعها بزوجها عبر حسابها بموقع “تويتر”.

وعلقت حنان ترك على الصورة :" نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".

من المقرر أن تعود حنان ترك إلى السينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم يحمل أسم "النداهة".

1- الفيلم يحمل اسم النداهة ، و يعرض عبر موقع وتطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه. 

 2- الفيلم تم تسجيله من قبل الفنانين المشاركين صوتياً فقط.

3- يعد أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي. 

4- الفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي الذي أنتج قبل ذلك مع الراحل خالد صالح و حنان ترك فيلم آخر أيام الأرض الذي لاقى نجاحا كبيرا وهو ينوى وفريق عمل النداهة خوض تجربة جديدة في صناعة أفلام صوتية تتيح للجمهور إطلاق خيالهم مع الفيلم وتصور أبطاله ومناظره بشكل حر حسب كل متلقي.

وسبق أن أعلنت ترك اعتزالها الفن رسميا في أغسطس 2012 ، قائلة في حينه: "قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها"، مضيفة أن "أخت تريز" هو المسلسل الأخير لها في عالم التمثيل.

يذكر أن آخر عمل قدمته ترك كان مسلسل «أخت تريز» الذي أنتج عام 2012، ويدور حول علاقة المسيحيين والمسلمين، من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتين، وقدمت حينها حنان دور إحدى الفتاتين.

منة شلبي حنان ترك مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة حنان ترك خالد صالح

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