اليوم.. ريلمي تعلن عن أحدث منتجاتها هاتف Realme GT 5G

تطلق اليوم شركة ريلمي الصينية رائدة الهواتف الذكية في حدث عالمي اليوم الإثنين 15 من يونيو، في الهند عدد من منتجاتها الجديدة وعلى رأسها هاتف Realme GT 5G الذى يتمتع بعدد من المواصفات الجبارة .

وحسبما ذكر موقع gadgets التقني، فمن المتوقع أيضًا أن تطلق الشركة الصينية إلى جانب هاتف Realme GT 5G بالإضافة إلى جهاز لاب توب وكذلك جهاز تابلت، إلى جانب عدد من الأجهزة التكنولوجية الأخرى ولكن ليس من المعروف إذا كانت الشركة ستطلق ساعة ذكية لها ف المؤتمر ام لا .



وجاء في إعلان رسمي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي في الهند وأوروبا مادهاف شيث تلميحات عن وصول أجهزة جديدة، خلال حدث عالمي لشركة ريلمي، فيما ذكرت بعض التسريبات أن جهاز اللاب توب سيطلق عليه اسم "ريلمي بوك" Realme Book والجهاز اللوحي الآخر سيكون باسم "ريلمي باد" Realme Pad.

كما تشير بعض الصور المسربة لجهاز اللاب توب "ريلمي بوك" Realme Book إلى أن النموذج مستوحى من تصميم "ماك بوك" MacBook من آبل، كما تم الإبلاغ عن أنه يحتوي على هيكل من الألومنيوم ذو أبعاد متزنة، كما يحتوي على مكبر صوت في الجزء السفلي مع فتحات التهوية، كما توجد حواف نحيفة تحيط بالشاشة، مع وجود شعار ريلمي في الأعلى.

كما أظهرت صورة مسربة لجهاز تابلت "ريلمي باد" Realme Pad إلى أنه سيحتوي على مظهر جانبي نحيف وحواف حادة مشابهة لتلك الموجودة في iPad Pro من شركة آبل، ونوتش صغير في وحدة الكاميرا.



وسيأتي هاتف Realme GT 5G سيأتي بشاشة قياس 6.43 بوصة، من نوع Super AMOLED بمعدّل تحديث عال قدره 120 هرتز في الثانية، وبمستشعر للكاميرا تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف Realme GT 5G ثلاث كاميرات خلفية تدعم التصوير بجودة الـ 4K، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب تأتي الكاميرا الأساسية منها بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.



وسيعمل هاتف Realme GT 5G بمعالج من نوع Snapdragon 888 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، مع ذاكرة عشوائية بدقة 8 جيجا بايت رام ، ومسساحة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت.

