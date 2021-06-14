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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مراكز تطوير الأعمال.. المبادرة القومية لرواد النيل لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال

أنشطة الابتكار وريادة
أنشطة الابتكار وريادة الأعمال

تعد مبادرة رواد النيل مبادرة قومية لجميع أنشطة الابتكار وريادة الأعمال التي تعتمد على توحيد القوى مع الشركاء المعنين في النظام الاقتصادي (وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنوك العاملة بمصر، والمعهد المصرفي المصري)، لتهيئة بيئة داعمة وبناء ثقافة ريادة الأعمال.

الغرض الرئيسي للمبادرة 

يتمثل الغرض الرئيسي لمبادرة رواد النيل في إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب ومن لديهم المقومات الأولية لإدارة المشروعات ، وتمكينهم من الاستخدام الابتكاري لرأس المال المادي والبشري وقيادة التغيير الاقتصادي، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات القائمة.


وأيضا تشجيع خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة بوجه عام ويفضل الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، وخلق صناعة وطنية تقوم بتصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق والمجتمع ، وقادرة على المنافسة لتحل محل نظيراتها المستوردة ، وفتح أسواق جديدة على الصعيد الدولي، كما تهدف لتشجيع التحول التكنولوجي ودعم استخدام مفهوم الميكنة.


مراكز خدمات تطوير الأعمال  

مراكز خدمات تطوير الأعمال هي أحد ركائز مبادرة رواد النيل ، مهمتها الرئيسية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتزويدهم بخدمات غير مالية لتحسين بيئة عملها ، وتمكين الشباب من إقامة مشروعات خاصة ، وتثقيفهم ماليا ومصرفيا ، والوصول إلى مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية لتلبية احتياجات تمويل مشروعاتهم.

الرؤية 

نتطلع لأن نكون مركزا للتميز وخلق بيئة استشارية ملائمة للتمكين المالي والفني لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والشرق الأوسط

الرسالة 

تقديم الخدمات والدعم الاستشاري  والحلول المالية وغير المالية القابلة للتنفيذ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وفقا لأعلى مستويات الجودة بهدف تحسين أداؤها المالي والفني بالسوق وتحقيق أهدافها.


تحويل الأفكار الابتكارية للشباب إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ، وتمكين الشباب الراغب في تأسيس مشروعات خاصة من اختيار النشاط الذي يناسب امكانياتهم


مساندة البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق أهدافها الرئيسية في دعم وتمويل رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


تنوع الخدمات المقدمة والتي تلبي احتياجات فعلية للفئات المستهدفة ، والتنسيق الكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.


الانتشار الجغرافي في كافة محافظة مصر بأسلوب عمل موحد ، ومشاركة متميزة من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية ، وتأهيل كوادر بشرية كأخصائي تطوير أعمال مؤهل علميا وعمليا

أكاديمية البحث العلمي المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات خفض معدلات البطالة ريادة الاعمال

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