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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تصل إلى 2 مليون مشاهدة على يوتيوب لأغنية "أنا بعته كتير"

أنغام
أنغام

حققت أغنية “أنا بعته كتير” لـ  أنغام، نجاحا كبيرا، حيث احتلت التريند رقم 1 على اليوتيوب، واقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة لها؛ بعد أسبوع من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على الموقع الشهير.

 

وتقول كلمات الأغنية: “أنا بعته كتير ووجعته كتير.. وأنا فاكر إنه لا يمكن يوم من إيدي يطير.. وسقاني خلاص من نفس الكاس.. ولا يمكن هقدر أقول إنه معندوش إحساس.. وهلوم على مين وهغلط مين.. مش هافتح بقي معاه طب أعاتبه بأي عين.. مش أنا اللي بديت هديت ما بنيت.. فكرت إن أنا ضامنه وآديني على بعده صحيت".

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أنغام تحيي حفلا غنائيا فى دار الأوبرا.. أول يوليو

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بعد أيام من طرحها.. أنا بعته كتير لـ أنغام تقترب من مليون مشاهدة


وتكمل الأغنية: "أما قاللي بلاش وما تستقواش.. يا ما قاللي مسير الجرح يقسى وماهتمتش.. لا عليه حنيت ده أنا بيه ضحيت.. وآديني بموت إنما حبه في قلبي ما بيموتش.. كان حلم وضاع يا حبيبي وداع.. مش طالب منك غير تسامحني أنا مش طماع".

“أنا بعته كتير” كلمات: أمير طعيمة، وألحان: إيهاب عبدالواحد، ووتريات: هاني فرحات، وتوزيع وميكس وماستر: طارق مدكور، باص جيتار:  احمد رجب، وجيتار:  مصطفي اصلان.

وفي سياق آخر، أعلن المايسترو هاني فرحات مشاركته للفنانة أنغام في حفلها المقرر إقامته على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية  يوم الخميس أول يوليو المقبل في تمام الثامنة مساء.

ونشر المايسترو هاني فرحات صورة له على بوستر الحفلة على حسابه بموقع “فيس بوك”، وعلق عليه: "منتظركم يوم 1 يوليو مع النجمة أنغام على مسرح النافورة بدار الأوبرا.. وحشتونا". 

وأعلنت دار الأوبرا المصرية، إقامة حفل للفنانة أنغام، يوم الخميس 1 يوليو، وطرحت التذاكر الخاصة به على موقعها الإلكتروني بأسعار تتراوح من 500 إلى 3000 جنيه.

مسرح النافورة اغنية انا بعته كتير أنا بعته كتير هاني فرحات أنغام

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