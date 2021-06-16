أسرع رجيم لنسف الكرش وحرق دهون البطن
هل تعانى من الكرش وتراكم الدهون فى منطقة البطن وتريدين وحرق دهون البطن العنيدة بسرعة.. إليك خطة رجيم لمدة أسبوعين تساعد على إنقاص الوزن بسرعه مذهلة بعيدا عن الرجيمات القاسية ل موقع بولد سكاى الهندى.
الأسبوع الأول
الإفطار 6 صباحا
بيضة مسلوقة + توست س
أو شريحتان جبن قريش+توست سن +كوب شاي بلبن خالي الدسم
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
أو شريحتان من كبد المشوى أو الاستيك المشوى +3 ملاعق مكرون +طبق سلاطة صغير
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
مشروب جنزبيل والمريمارية أو مشروب كمون
الأسبوع الثاني
الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسمسناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 سمكة مشوية + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
قطعة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعة
بيضة مسلوقة +1توست ن