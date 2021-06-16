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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى مستوى منذ أسبوعين

البيتكوين تواصل الصعود وتسجل 40.5 ألف دولار اليوم الأريعاء

عملة البيتكوين
عملة البيتكوين

تجاوز سعر عملة بيتكوين  اليوم الأربعاء 16-6-2021، 40 ألف دولار، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين.

وسجل سعر القطعة الواحدة من عملة البيتكوين 40.507 ألف دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.5% عن تعاملات أمس الثلاثاء .

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وقال كبير الاستراتيجيين في ناشيونال سيكيوريتيز، آرت هوغان: "العودة إلى مستوى أعلى من 40 ألف دولار أمر إيجابي من الناحية الفنية".

البيتكوين قد يتجاوز  نحو 50000 دولار

وأوضح أن "اختراق هذا المستوى والبقاء أعلاه يمثل إشارة إيجابية"، حيث يتطلع المحللون الفنيون إلى وضع الهدف التالي لـ العملة المشفرة عند 42500 دولار، والذي يمثل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، وقد يعني تجاوزه ارتفاع العملة إلى نحو 50000 دولار.

وتعرضت العملات المشفرة للضغط في الأسابيع الأخيرة، حيث خسرت بيتكوين حوالي 30% منذ منتصف أبريل، عندما سجلت رقماً قياسياً بلغ 65000 دولار تقريباً. وتفاقمت عمليات البيع الأخيرة بسبب انتقاد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، كمية الطاقة التي تستخدمها الخوادم التي تقوم بتعدين بيتكوين، ما دفعه للتراجع عن عرض سابق للسماح للعملاء بشراء سيارات تسلا باستخدام العملة المشفرة. كما أدت زيادة الرقابة التنظيمية في الصين إلى توتر مزاج المتداولين.

عملة بيتكوين تحويط جيد ضد التضخم

لكن الأسعار حصلت على دفعة في بداية الأسبوع، بعد أن أعاد مدير صندوق التحوط المخضرم بول تيودور جونز تأكيده على قدرة العملة المشفرة، حيث قال العام الماضي إن عملة بيتكوين يمكن أن تكون تحوطاً جيداً ضد التضخم.

وذكر جونز، في مقابلة مع شبكة "CNBC": "أفضل بيتكوين كمحفظة متنوعة.. يسألني الجميع ماذا أفعل بالبيتكوين الخاص بي؟ الشيء الوحيد الذي أعرفه على وجه اليقين أنني أريد وضع 5% في الذهب، و5% في بيتكوين، و5% نقداً، و5% في السلع".

خلال عطلة نهاية الأسبوع، حرك ماسك السوق مرة أخرى، قائلاً عبر تغريدة إن تسلا ستسمح بالمعاملات في بيتكوين بمجرد تعدينها بمزيد من الطاقة النظيفة، حيث حدد شرطاً باستخدام شركات التعدين 50% من الطاقة النظيفة في تعدين العملة المشفرة.

فيما قدر مركز كامبريدج للتمويل البديل أن 39% من تعدين العملات المشفرة، يتم بواسطة مصادر متجددة، خاصة الطاقة الكهرومائية.

وقد حقق أقران بيتكوين، بما في ذلك بيتكوين كاش، وداش، وإيثريوم، مكاسب أيضاً أمس الاثنين.

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