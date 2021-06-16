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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير مكلف ولذيذ.. طريقة عمل الأرز بالبشاميل

صدى البلد

تحتار ربة المنزل يوميا في تقديم اكلة مختلفة علي الغداء ولكن يمكنك أن تتابعي الوصفات اليومية ونقدم لكي اليوم طريقة عمل الأرز بالبشاميل 

 

مقادير الأرز بالبشاميل


أرز جاهز

 لحم مفروم 

ثوم بصل

 بسلة 

جوزة الطيب

 بهارات 

كزبرة خضراء

 زعتر

 لبن

 كريمة لباني 

دقيق 

زبدة 

جزر 

ملح وفلفل

 زيت 

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طريقة تحضير طاجن أرز بالبشاميل


* يرص الأرز في قلب البايركس

* تضاف الحشوة ثم تضاف طبقة أخرى من الأرز

* يضاف البشاميل على الوجه

* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه

الحشوة:

* يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل ونقلب حتى يصبح لونه شفاف

* تضاف اللحمة المفرومة، الزعتر، والتوابل ونقلب حتى يتغير لونها

* تضاف الكزبرة مع ملعقة كبيرة من الزبدة

البشاميل:

* تسخن الزبدة مع الدقيق على النار ثم يضاف مكعب المرقة ونقلب حتى يصبح ذهبي اللون

* يضاف الحليب مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي

الارز أرز جاهز الارز بالبشاميل البشاميل

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