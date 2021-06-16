المشدد 5 سنوات لاستورجى وحداد لمحاولتهما سرقة طالبة بالإكراه

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مناصفة 50 ألف جنيه على استروجى وحداد لقيامها بسرقة طالبة حال سيرها بالشارع تحت الإكراه بدائرة مركز طوخ.



صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل علي ماهر والمستشار خالد إبراهيم وأمانة سر محمد فرحات.

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الإعدام شنقا للمهتمين بقتل عاملة بمصنع بلاستيك فى القليوبية



كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تمكنت من ضبط المتهمين "إسلام ف ا أ" 26 سنة استورجى موبيليا و"أشرف ح م " 21 سنة حداد لقيامهما بسرقة " ألاء ي إ " 20 سنة بدائرة مركز شرطة طوخ حيث ترصدا للمجنى عليها حال سيرها بالشارع، وما إن ظفرا بها حتى قام أحدهما بسرقة حقيبة اليد الخاصة إلا أنها سقطت على الأرض واستغاثت بالأهالى الذين خرجوا على الفور وأغاثوها وضبطوا المتهمين واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم واحالتهم للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

السجن المشدد لربة منزل



من ناحية اخرى قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لربة منزل لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة بمركز طوخ.



كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تمكنت من ضبط "رانيا د س أ" 28 سنة ربة منزل بدائرة مركز شرطة طوخ وبحوزته 37 كيس بودر المخدر وسلاح نارى فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار وهاتفان محمول للتواصل مع عملائه ومبلغ مالى حصيلة تجارته الآثمة واحيلت للنيابة فامرت بحبسها واحالتها للمحاكمة فقضت المحكمة بحمها السابق.



كما قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحى إبراهيم وأحمد محمد السعيد وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي بالإعدام شنقا للمتهمين "مجدى ع . ع" 40 سنة و"محمد . ع . ع " 37 سنة لقتلهما المجنى عليها "زينب . ع . م"، عاملة بمصنع بلاستيك، عمدا بمدينة العبور.



وقالت المحكمة فى حكمها إن المتهمين أجهزا عليها وقاما بتقييد أيديها وارجلها باستخدام حبل وحبسا أنفاسها مستخدمين فى ذلك قطعة من القماش حتى فاضت روحها، قاصدين قتلها فأحدثا ما بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتابعت المحكمة أنه كان القصد من الجريمة التى ارتكبها المتهمون التأهب لارتكاب جنحة سرقة "أموال ومنقولات" من داخل المصنع الذى كان يعمل به أحدهم من قبل ، وتعمل به المجنى عليها وذلك باستخدام مفاتيح مصطنعة ولعلم أحدهم بمداخل ومخارج المصنع.



وكان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثة "سيدة" 55 سنة حارسة بمصنع، داخل إحدى غرف المصنع مكبلة اليدين والقدمين من الخلف بشريط قماش، ومعصوبة العينين ومكممة الفم بإيشارب ووجود كسر بباب مكتب مالك المصنع وبعثرة محتوياته وسرقة سيارة خاصة بمالك المصنع و2 شاشة تليفزيون و20 ألف جنيه.