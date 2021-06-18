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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلكترونيا.. كيفية تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين إلى السعودية عبر التطبيقات

السعودية
السعودية

تحرص المملكة العربية السعودية على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بأكبر قدر من الدقة والتنظيم، بما في ذلك الحرص على التحقق من الحالة الصحية للوافدين إلى المملكة من الخارج، والتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وتتيح وزارة الصحة السعودية للوافدين تسجيل شهادات تفيد تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خارج المملكة، لرصدها في أنظمة وزارة الصحة وإدراجها في تطبيق "توكلنا".

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ويمكن للوافدين إلى السعودية تسجيل جرعات لقاح كورونا التي تم الحصول عليها من خارج المملكة في أنظمة وزارة الصحة وعكسها في تطبيق توكلنا، عبر الرابط https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration/.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنه يجب مراعاة النقاط التالية لتسهيل عملية إضافة المعلومات في أقل مدة ممكنة، وتفادي رفض الطلب:

- التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث إن ادخال معلومات خاطئة قد يؤدي إلى رفض الطلب.

- يشترط وجود هوية سعودية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب.

- أن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها .(1 MB)

- التأكد من مطابقة الشهادة للاشتراطات التالية:

1- أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة.

2- أن تكون صادرة بإحدى اللغات التالية: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.

3- أن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

-المستندات المطلوب إرفاقها هي: صورة من جواز السفر، بالإضافة إلى صورة من شهادة التطعيم.

-لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم.

- قد يستغرق تنفيذ الطلب حتى 5 أيام عمل.

- اللقاحات المعتمدة لدى المملكة هي:

1- فايزر بيونتك.

2- موديرنا.

3- أكسفورد استرازينكا.

4- جونسون آند جونسون.

وأضافت وزارة الصحة السعودية أنه يمكن للذين لا يملكون هوية وطنية، أو هوية مقيم (إقامة سعودية)، ويرغبون بزيارة المملكة تسجيل لقاحهم إلكترونيًّا في بوابة "مقيم" عبر الرابط التالي  https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home .

السعودية التطبيقات لقاحات كورونا التطعيم وزارة الصحة

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