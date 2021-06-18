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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنت أي كلام.. سمية الخشاب تعلق على أزمة تميم يونس بـ اغتصاب طليقته

سمية الخشاب
سمية الخشاب

علقت الفنانة سمية الخشاب على أزمة المخرج تميم يونس، بعدما اتهمته طليقته باغتصابها أثناء فترة زواجهما.

وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "في الزمن ده، عرفنا إنه ممكن يكون في أشخاص بيتكلموا إنهم ضد التحرش، وهما فنفس الوقت أكبر مغتصبين ومتحرشين، زي بالظبط ناس كتير بتتكلم في الدين، وهما أبعد ما يكونوا عن الدين، دي اسمها متاجرة".

وتابعت في تغريدة أخرى "أنت أي كلام"؛ في إشارة منها أنها تقصد تميم يونس والذي اشتهر من خلال أغنية "أنتي أي كلام".

وطالبت سمية الخشاب أي امرأة تتعرض لهذا الموقف بعدم الخجل وأن تحكي ما حدث معها مؤكدة أن الجميع سيقف إلى جانبها.

ونفى المخرج الشاب تميم يونس، الاتهامات التي وجهتها له طليقته" ندى عادل"، صباح اليوم الجمعة، بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي على يده.

ونشر "تميم" فيديو عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الخاص به بـ"إنستجرام"، وقال: ردا على الحاجات اللي بتسمعوها واللي بتتكتب دلوقتي في الجرايد، ده محصلش ومش هيحصل أبدا".

وتابع: أنا أول مرة أسمع عن حاجة كده زيي زيكم، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة كدة، ومش هاخد أي إجراء قانوني غير لما يبقى فيه تهمة واضحة وصريحة ووقتها هتصرف بالقانون.

وظهرت ندى عادل - طليقة مخرج الإعلانات تميم يونس- في فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، فجرت من خلاله مفاجأة بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي. 

وقالت ندى عادل، إنها قررت التحدث في هذه الجزئية لرغبة متابعيها، مشيرة إلى حرصها على تجنب الحديث فيها خلال الفترة الماضية، وظهرت منهارة تمامًا بعد التطرق لهذه القضية، وبكت بشدة حينما أكدت أن زوجها السابق اغتصبها، وأنها حزينة بسبب عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة من الاغتصاب، وأن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن هذه الظاهرة.

تعرض تميم يونس للتحرش 

وكان تميم يونس، تعرض للتحرش من طبيب الأسنان الشهير باسم سمير، وكشف في اعترافاته واقعة التحرش به من قبل الطبيب، وحصل موقع "صدى البلد" الإخباري، على نص شهادة «يونس» في قضية طبيب الأسنان الشهير باسم سمير بهتك عرض 4 رجال.

وقال المخرج تميم يونس في التحقيقات: "أنا كنت متجوز من ناهد أحمد وهي كانت زوجتي السابقة في سنة 2004، واتعرفت على الدكتور باسم سمير في بيت أهلها عشان هو صديق عائلتها، وأوقات كنا نتقابل في منزلهم مع زوجته وأولاده، وفي عام 2005 تعرضت لمشاكل صحية في أسناني وتواصلت معه لطبيعة عمله كطبيب أسنان مشهور.

وأضاف: "ذهبت للعيادة الخاصة بالطبيب باسم سمير وأجرى الكشف الطبي على أسناني وقام بإجراء جراحة صغيرة فيها، بعدما أعطاني البنج الموضعى، وأخبرني بضرورة إعطائي حقنة في العضل وطلب من طليقتي ومساعده الانتظار في الخارج، ثم تحرش بجسدي "زقيت إيده وكنت خارج" هو زعق وحسسني إني مش مركز وإن الحقنة مخلياني أشوف خرافات، وإنه معملش حاجة غلط، وأنا عشان مكنش خلص شغل في سناني قعدت وساعتها خيط لي اللثة وخرجت وبعد كده مروحتش تاني وبعدها بأسبوع قابلته عند أهل طليقتي وأول ما شوفته اتعصبت جدا ومشيت وبعدها مشفتوش تاني".

وأوضح تميم يونس خلال التحقيقات: "سنة 2010 انفصلت عن طليقتي، وفي شهر يوليو سنة 2020 لقيت منشور على فيس بوك عند عباس أبو الحسن بواقعة مضمونها تعرضه لتحرش جنسي وهتك عرض من نفس الدكتور، وأنا بحكم صداقتي أنا وعباس في المجال الفني كلمته وحكيت له اللي حصل وطلب مني ناخد إجراءات قانونية، وإن الدكتور عمل كده مع ناس كتير وعملت بلاغ ضده".

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