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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوى فؤاد: جيلنا خد ملاليم وتربحى من السوشيال ميديا يتطلب تقديمى فيديوهات غير لائقة

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

أكدت الفنانة نجوى فؤاد انها لست نادمة على خوض تجربة الإنتاج السينمائى ، خاصة وان الاعمال التى قامت بإنتاجها وعلى راسها فيلم حد السيف سوف تعيش فى أذهان الجمهور لسنوات طويلة . 

 

وتابعت نجوى فؤاد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة : "  كسبت من السينما أموال وأنتجت بها أعمال تعيش العمر كله ، محدش بياخد فلوس معاه ولكن تلك الاعمال ستعيش  " .

 

وإضافت :" جيلنا خد ملاليم بينما يحصل الجيل الحالى على ملايين ، ولكن هذا طبيعى لان ما كنا نحصل عليه قبل ذلك كان مناسب للعصر الذى عشنا فيه " . 

 

وأستكملت حديثها قائلة : من حق الجيل الجديد ان يظهر ويحصل على البطولات فى الوقت الراهن ، ولكن لا يوجد منزل بدون اعمدة، لذا يجب ان يتواجد كبار الفنانين بجوارهم ، فهناك ادوار تصلح للجيل السابق سواء من الرجال أو النساء ، فيمكن ان نقول ان الاطار الفنى  ليس به عدل ، فليس من المنطقى ان تجلس فى منزلها فناة بحجم فادية عبد الغنى ولا تعمل   وغيرها من الفنانين ، ولكن لدى أمل فيما هو قادم . 

 

وعن اتجاه بعض الفنانين لتقديم فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعى للتربح المادى تقول نجوى فؤاد : حتى اتمكن من تحقيق مكاسب مادية عم طريق السوشيال ميديا لابد ان أقدم فيديوهات غير لائقة وهذا لن يحدث ، ولو كنت انوى ذلك لكنت فعلتها من فترة طويلة ، ولكن بعض القائمين على أحدى التطبيقات تحدثوا معى للانضمام اليهم ، وستذهب الى الجمعيات الخيرية وقد تحمست للفكرة .

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مشوارها الفنى : 



الفنانة القديرة نجوى فؤاد  ولدت لأب ‏مصري، وأم فلسطينية في مدينة اﻹسكندرية عام 1939 ،  وتوفيت والدتها وهي رضيعة في سن 7 شهور فقامت زوجة أبيها برعايتها وكانت بمثابة أم حقيقية لها .

بدأت حياتها الفنية من خلال مزاولة الرقص، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، منها: (شادية الجبل، المغامرون الثلاثة، غدًا يعود الحب، السكرية، الدكتورة منال ترقص، فرسان آخر الزمن، كشف المستور، هيستريا)، بالإضافة إلى التمثيل، كان لنجوي فؤاد عدة تجارب في اﻹنتاج السينمائي، من أشهرها فيلمي (ألف بوسة وبوسة، حد السيف).

 

وكان ظهور الفنانة نجوى فؤاد  الأول على الشاشة عام 1958 بفيلم (شارع الحب) وهي ترقص أمام عبد الحليم حافظ على أنغام أغنية (قولوا له الحقيقة).

 

فازت نجوى فؤاد بالجائزة الأولى في التمثيل من المركز الكاثوليكي للسينما في عام 1973 عن دورها في فيلم (السكرية).

نجوى فؤاد الفنانة نجوى فؤاد الإنتاج السينمائى فيلم حد السيف السوشيال ميديا

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