كندا تعتزم قبول المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام

قال وزير الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي ماركو ميندتشينو يوم الجمعة إن بلاده ستقبل المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام في إطار جهودها لحل أزمة عالمية.

وأضاف أن كندا ستقبل ما يقارب مثلي عدد الأشخاص المشمولين بالحماية، وهم من تقدموا بطلبات لجوء وحصلوا على وضع لاجئ بعد الوصول إلى البلاد.

وأشار إلى أن بلاده سوف تستقبل كذلك أقاربهم من الدرجة الأولى في الخارج. والعدد الجديد المستهدف هو 45 ألفا ارتفاعا من 23500.

تأتي تصريحات الوزير قبل اليوم العالمي للاجئين يوم الأحد.